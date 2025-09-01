Horor u Brčkom: Majka i sin 'čuvali' 31 dijete, zlostavljali ih i koristili za dječju pornografiju

Državno odvjetništvo Brčko distrikta podiglo je optužnicu protiv 72-godišnje Z. Đ. i njezinog 38-godišnjeg sina A. Đ., inače vlasnika kuće u kojoj je krajem veljače pronađeno 31 dijete bez roditeljskog nadzora. Prema navodima odvjetništva, sin vlasnice tereti se i za bludne radnje, ali i dječju pornografiju, piše klix.ba.

Kako su naveli iz Državnog odvjetništva, Z. Đ. se tereti za kazneno djelo neovlaštenog bavljenja određenim zanimanjem te za zapuštanje i zlostavljanje djeteta zajedno sa sinom A. Đ. On se se dodatno tereti i za kaznena djela iskorištavanja djeteta radi pornografije te bludne radnje nad djetetom mlađim od 15 godina.

- S obzirom na to da je Osnovni sud Brčko distrikta tek zaprimio predmetnu optužnicu, Državno odvjetništvo Brčko distrikta BiH moći će dati više informacija o slučaju nakon što sud donese odluku o podignutoj optužnici. U vezi s ranije izdanim priopćenjima za javnost, vrijedi istaknuti da je Osnovni sud Brčko distrikta BiH potvrdio i osmu optužnicu protiv roditelja S. O. (43) zbog osnovane sumnje da je grubo zanemarila svoju roditeljsku dužnost skrbi o svoje četvero djece - naveli su iz odvjetništva.

Do sada je DNK analizom utvrđen identitet za 25 djece, od 14 roditelja čija su djeca pronađena u kući gdje su ih ilegalno čuvali. Nedavno je i Tužiteljstvo podiglo osam optužnica protiv 12 roditelja zbog kaznenog djela zapuštanja djece.

Djevojčica potražila pomoć

Podsjetimo, krajem veljače ove godine u kući u Brčkom pronađeno je 31 dijete nakon što se 12-godišnja djevojčica iskrala iz kuće kako bi potražila pomoć.

- Prišla je prvom prolazniku na kojeg je naišla i zatražila pomoć. Ljudi su obavijestili Centar za socijalni rad i policiju jer se djevojčica nije željela vratiti u kuću, nakon čega je otkriven užas - rekao je dobro upućen izvor.

Prema njegovim riječima, prolaznik je bez oklijevanja obavijestio lokalnu policiju, čime je cijeli slučaj izašao na vidjelo.

- Ubrzo su policajci, u pratnji službenika Centra za socijalni rad, upali u kuću i pronašli djecu. Neka su spavala u krevetićima, a druga su sjedila na namještaju - navodi sugovornik Blica.