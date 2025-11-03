Horor u Istri: Lovci su pronašli kosti, sumnja se da su ljudske

Umaška policija zaprimila je u nedjelju, 2. studenoga oko 10.10 sati dojavu da su lovci između Stancije Rosello i Stancije Vinjeri pronašli kosti za koje se sumnja da su ljudske.

O događaju je odmah obaviješteno nadležno državno odvjetništvo, a na mjestu pronalaska obavljen je očevid.

Pronađene kosti bit će poslane na sudsku medicinu radi utvrđivanja njihova porijekla.