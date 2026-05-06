HOROR U ISTRI Zaštićeni dobri dupin ubijen iz vatrenog oružja! 'Ovo nije izoliran slučaj...'

Horor u Istri! Netko je hladnokrvno upucao dobrog dupina, životinju koja je zaštićena vrsta! Brutalno je ubijen iz vatrenog oružja, a metak je prošao kroz desnu stranu trupa. Stravičan prizor šokirao je Istru, točnije Umaštinu jer je leš u poodmaklom stanju raspadanja pronađen na obali u Bašaniji. Prizor koji je dočekao prolaznike bio je više nego uznemirujuć. Radi se o odrasloj jedinki teškoj oko 300 kilograma i dužine preko tri metra.