HOROR U ISTRI Zaštićeni dobri dupin ubijen iz vatrenog oružja! 'Ovo nije izoliran slučaj...'
"Utvrđeno je da je na tijelu dobrog dupina vidljiva ozljeda nalik na prostrjelnu ranu iz vatrenog oružja, te je policija o događaju obavijestila nadležno Ministarstvo zaštite okoliša", kažu iz policije...
Horor u Istri! Netko je hladnokrvno upucao dobrog dupina, životinju koja je zaštićena vrsta! Brutalno je ubijen iz vatrenog oružja, a metak je prošao kroz desnu stranu trupa. Stravičan prizor šokirao je Istru, točnije Umaštinu jer je leš u poodmaklom stanju raspadanja pronađen na obali u Bašaniji. Prizor koji je dočekao prolaznike bio je više nego uznemirujuć. Radi se o odrasloj jedinki teškoj oko 300 kilograma i dužine preko tri metra.