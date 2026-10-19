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400 tijela pronašli u šumi

HOROR U KENIJI Vođa sekte kriv za smrt 190 djece: Govorio im da će izgladnjivanjem otići u raj

Piše HINA,
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HOROR U KENIJI Vođa sekte kriv za smrt 190 djece: Govorio im da će izgladnjivanjem otići u raj
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Foto: Laban Walloga
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Kenijski sud osudio je vođu sekte Paula Mackenzieja za sudjelovanje u izgladnjivanju gotovo 200 djece, što je izazvalo šok i osudu u društvu, dok se čeka izricanje kazne za sve optuženike.

Kenijski sud u ponedjeljak je proglasio krivima vođu sekte koja je zagovarala izgladnjivanje, Paula Mackenzieja i još tridesetak osoba za ubojstvo 190 djece i jedne odrasle osobe. Svim optuženicima kazna će biti izrečena 6. studenoga.

Mackenzie je uhićen 2023. nakon dojave policiji, a nekoliko tjedana kasnije vlasti su počele pronalaziti tijela u plitkim grobovima u šumi Shakahola, nedaleko od obale u jugoistočnoj Keniji.

Kenyan court to give judgement in case of Paul Mackenzie
Foto: Laban Walloga

Tužitelji navode da su Mackenzie i njegova organizacija "Good News International Church" osnovali kršćansku sektu koja je propovijedala smak svijeta i sljedbenicima nalagala da izgladnjuju sebe i svoju djecu do smrti kako bi dospjeli u raj prije nego što svijet propadne.

Mackenzie je odbacio optužbe za ubojstvo, tvrdeći da nije prisiljavao žrtve na izgladnjivanje, no sud je taj argument odbacio.

Kenyan court to give judgement in case of Paul Mackenzie
Foto: Laban Walloga

U šumi Shakahola pronađeno je više od 400 tijela. Mnogi su posmrtni ostaci bili u fazi raspadanja, a identificirano je samo 26 tijela.

Mackenzie je zabranjivao članovima sekte da šalju djecu u školu ili da odlaze u bolnicu kada su bolesni, nazivajući takve ustanove sotonskima, prema izjavama nekih njegovih sljedbenika za Reuters u članku objavljenom 2023. godine.

Kenyan court to give judgement in case of Paul Mackenzie
Foto: Laban Walloga

Članovi sekte živjeli su u improviziranim nastambama od plastičnih folija i slame, koje je Mackenzie podijelio na područja s biblijskim nazivima, poput Jeruzalema i Judeje.

Stravična sudbina njegovih sljedbenika počela je izlaziti na vidjelo sredinom ožujka 2023., kada je jedan mještanin prijavio policiji da su njegov brat i šogorica, po Mackenziejevoj naredbi, izgladnjivanjem usmrtili svoju djecu.

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