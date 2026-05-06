MAKSIMALNA KAZNA

Horor u Međimurju: Emanuel R. osuđen na 50 godina zatvora zbog ubojstva majke i očuha

Piše HINA,
Varaždin: Privođenje muškarca kojeg se sumnjiči za ubojstvo majke u Pleškovcu | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Sud u Varaždinu izrekao maksimalnu kaznu za trostruki napad sjekirom, presuda nije pravomoćna

Emanuel Rep, 29-godišnjak iz Pleškovca u Međimurju, osuđen je na maksimalnu zatvorsku kaznu u trajanju od 50 godina zbog ubojstva majke i očuha te pokušaja ubojstva polubrata, presudio je u srijedu Županijski sud u Varaždinu. Presudu je u ime petoročlanog sudskog vijeća iznio njegov predsjednik Dejan Repić. Budući se radi o prvostupanjskoj presudi Rep ima pravo na žalbu. Rep je za teško ubojstvo majke osuđen na 21 godinu zatvora , za teško ubojstvo očuha 20 godina, a za pokušaj teškog ubojstva polubrata dobio je 15 godina zatvora. U konačnici presuda je objedinjena na 50 godina zatvora.

Zločin zbog kojeg je Rep osuđen dogodio se početkom srpnja prošle godine kada je u ranim jutarnjim satima sjekirom ubio majku i nanio očuhu teške tjelesne ozljede, od kojih je kasnije, tijekom listopada, očuh preminuo.

Tog kobnog jutra Rep je pokušao ubiti i polubrata, kojeg je teško ozlijedio na katu obiteljske kuće.

Suđenje Repu na Županijskom sudu u Varaždinu počelo je 1. travnja i završilo je danas izricanjem prvostupanjske presude.

