Detalji stravičnog ubojstva u Mostaru: Žena bježala od muža. Sustigao je i ubio. Uhitili su ga.
Nogometni sudac ubio je suprugu u Mostaru oko 18 sati. Svirepo ubojstvo se dogodilo na Trgu Ivana Krndelja. Nesretna žena bježala je od ubojice, uspjela pobjeći u kafić i nazvati policiju, međutim ubojica ju je sustigao i presudio joj.
Pokušao je presuditi i sebi, no pištolj je zakočio, a policija je došla na mjesto događaja i uhitila ga, piše Večernji.ba.
Dodaju da se radi o nogometnom sudcu koji je nedavno prijavio pištolj, a trebao mu je, kako je rekao, iz sigurnosnih razloga jer je dobivao prijetnje jer je nogometni sudac. Izvor Večernji.ba ističe da se radi o ubojstvu s predumišljajem.
Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna:
● Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006
● SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222
● Više informacija potražite na: http://sigurnomjesto.hr/
