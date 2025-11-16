Detalji stravičnog ubojstva u Mostaru: Žena bježala od muža. Sustigao je i ubio. Uhitili su ga.

Nogometni sudac ubio je suprugu u Mostaru oko 18 sati. Svirepo ubojstvo se dogodilo na Trgu Ivana Krndelja. Nesretna žena bježala je od ubojice, uspjela pobjeći u kafić i nazvati policiju, međutim ubojica ju je sustigao i presudio joj.

Pokušao je presuditi i sebi, no pištolj je zakočio, a policija je došla na mjesto događaja i uhitila ga, piše Večernji.ba.

Dodaju da se radi o nogometnom sudcu koji je nedavno prijavio pištolj, a trebao mu je, kako je rekao, iz sigurnosnih razloga jer je dobivao prijetnje jer je nogometni sudac. Izvor Večernji.ba ističe da se radi o ubojstvu s predumišljajem.

Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna:

● Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006

● SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222

● Više informacija potražite na: http://sigurnomjesto.hr/