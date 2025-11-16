Užas u Mostaru: Muškarac ubio ženu. Odmah su ga uhitili...

U Mostaru je u nedjelju predvečer muškarac ubio ženu, javlja Dnevni Avaz. "Zaprimili smo prijavu u 18 sati. Ubojstvo se dogodilo na Trgu Ivana Krndelja. Obaviješten je kantonalni tužitelj, na mjestu zločina se obavlja očevid", poručuju iz policije...

Prema neslužbenim informacijama Avaza, nesretna žena je bježala od svojeg ubojice s autobusne stanice. Navodno je uspjela utrčati u jedan ugostiteljski objekt tražeći pomoć. Avaz piše i kako je navodno uspjela nazvati policiju...

Nažalost, muškarac ju je sustigao, upucao i ubio.

Muškarac je nakon zločina uhićen.

- Policija je odmah izašla na mjesto zločina. Ubijena je jedna ženska osoba, a muškarac koji je izvršio ubojstvo je uhićen - kažu iz policije za Klix.ba.