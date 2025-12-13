Horor u Njemačkoj! Nožem napao majku i četvero djece, policija ga pronašla u podrumu

Napadač nožem za kojim je policija tragala nakon teškog napada u njemačkom gradu Bergkamenu u saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija uhićen je u subotu. Kako su potvrdile vlasti, 20-godišnji Florian L. skrivao se u podrumu stambene zgrade u kojoj se ranije dogodio napad.

Prema navodima državnog odvjetništva, mladić je u subotu oko 5.30 sati nožem napao svoju poznanicu, 26-godišnju Dilaru O., te njezino četvero djece – trojicu dječaka u dobi od tri, pet i sedam godina te osmogodišnju djevojčicu. Napad se dogodio u stanu u ulici Zentrumstraße u četvrti Bergkamen-Weddinghofen.

Majka i jedno dijete u početku su se nalazili u životnoj opasnosti, no prema informacijama njemačkog lista BILD, njihovo je zdravstveno stanje u međuvremenu stabilizirano.

Istraga je pokazala da je osumnjičeni, prema svemu sudeći, prenoćio u stanu prije nego što je iznenada napao obitelj. Na mjesto događaja u ranim jutarnjim satima odmah su upućene brojne policijske snage, hitna medicinska pomoć, vatrogasci i krizni savjetnici.

Tijekom potrage za napadačem policija je blokirala šire stambeno područje, a iznad naselja s višekatnicama kružio je i policijski helikopter. Nakon višesatne potrage, osumnjičeni je pronađen i uhićen bez daljnjih incidenata.

Istraga o motivima napada je u tijeku, a nadležne službe zasad ne iznose dodatne pojedinosti.