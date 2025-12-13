Ovo je monstrum (20) koji je u Njemačkoj izbo majku i četvero djece u dobi od 3 do 8 godina

Njemačka policija intenzivno traga za 20-godišnjim mladićem koji je u subotu ujutro nožem izbo majku i njezino četvero djece u dobi od tri do osam godina. Majka i jedno dijete nalaze se u kritičnom stanju, dok je osumnjičeni u bijegu.

Napad se dogodio oko 5.30 sati u stanu u Bergkamenu, javlja Bild. Prema prvim informacijama, riječ je o poznaniku majke koji je navodno noć proveo u stanu prije nego što je bez ikakvog upozorenja napao obitelj.

Susjedi su za Bild ispričali da je žena s djecom živjela sama u stanu na sedmom katu već više od četiri godine. Nakon dojave, na mjesto događaja brzo su stigli policija, vatrogasci i hitna pomoć.

Policija je blokirala šire područje oko stambenog kompleksa, a u potragu je uključen i helikopter koji je kružio iznad zgrada. Forenzičari su u podne pretraživali stan u kojem se dogodio krvavi napad.

Osumnjičeni je visok oko 185 centimetara, vitke građe, ima bradu te je u trenutku bijega nosio bijelu kapu, naočale i tamnu odjeću. Policija je objavila njegovu fotografiju i pozvala građane da se jave ako imaju bilo kakvu informaciju.

Majka i četvero djece prevezeni su u bolnice u okolici, a prema pisanju Bilda, policija ih čuva zbog straha da bi se napadač mogao vratiti. Motiv napada zasad nije poznat, a Državno odvjetništvo u Dortmundu još nije objavilo dodatne detalje.