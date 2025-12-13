Obavijesti

News

Komentari 4
JOŠ JE U BIJEGU

Ovo je monstrum (20) koji je u Njemačkoj izbo majku i četvero djece u dobi od 3 do 8 godina

Piše Bruno Serdar,
Čitanje članka: < 1 min
Ovo je monstrum (20) koji je u Njemačkoj izbo majku i četvero djece u dobi od 3 do 8 godina
Foto: Polizei Dortmund

Osumnjičeni je visok oko 185 centimetara, vitke građe, ima bradu te je u trenutku bijega nosio bijelu kapu, naočale i tamnu odjeću. Policija je objavila njegovu fotografiju

Njemačka policija intenzivno traga za 20-godišnjim mladićem koji je u subotu ujutro nožem izbo majku i njezino četvero djece u dobi od tri do osam godina. Majka i jedno dijete nalaze se u kritičnom stanju, dok je osumnjičeni u bijegu.

Napad se dogodio oko 5.30 sati u stanu u Bergkamenu, javlja Bild. Prema prvim informacijama, riječ je o poznaniku majke koji je navodno noć proveo u stanu prije nego što je bez ikakvog upozorenja napao obitelj.

Susjedi su za Bild ispričali da je žena s djecom živjela sama u stanu na sedmom katu već više od četiri godine. Nakon dojave, na mjesto događaja brzo su stigli policija, vatrogasci i hitna pomoć.

HITNO EVAKUIRANI Nadrogirani Hrvat (42) izazvao požar u Njemačkoj. Zgrada neuseljiva, a šteta ogromna...
Nadrogirani Hrvat (42) izazvao požar u Njemačkoj. Zgrada neuseljiva, a šteta ogromna...

Policija je blokirala šire područje oko stambenog kompleksa, a u potragu je uključen i helikopter koji je kružio iznad zgrada. Forenzičari su u podne pretraživali stan u kojem se dogodio krvavi napad.

MLADIĆ TEŠKO OZLIJEĐEN Užas u Njemačkoj! Dječak (16) izboden na Adventu, napadač u bijegu. Pokrenuli potragu
Užas u Njemačkoj! Dječak (16) izboden na Adventu, napadač u bijegu. Pokrenuli potragu

Osumnjičeni je visok oko 185 centimetara, vitke građe, ima bradu te je u trenutku bijega nosio bijelu kapu, naočale i tamnu odjeću. Policija je objavila njegovu fotografiju i pozvala građane da se jave ako imaju bilo kakvu informaciju.

SLETJELI NA CESTU Čudom preživjeli: Mali avion se srušio ured Mannheima. Pilot jedva izbjegao parkirane aute
Čudom preživjeli: Mali avion se srušio ured Mannheima. Pilot jedva izbjegao parkirane aute

Majka i četvero djece prevezeni su u bolnice u okolici, a prema pisanju Bilda, policija ih čuva zbog straha da bi se napadač mogao vratiti. Motiv napada zasad nije poznat, a Državno odvjetništvo u Dortmundu još nije objavilo dodatne detalje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Strašne snimke iz Klaićeve. Evo zašto petarde ne davati djeci: Ostali bez prstiju, šake, vida!
UZNEMIRUJUĆ SADRŽAJ

Strašne snimke iz Klaićeve. Evo zašto petarde ne davati djeci: Ostali bez prstiju, šake, vida!

Petarde su u Hrvatskoj zabranjene i građani ih ne bi smjeli ni posjedovati. Kazne su od 660 do 1990 eura. Upozoravamo da je sadržaj uznemirujuć...
Mladić (18) izbo nožem policajca u Splitu. Sumnjiče ga za pokušaj teškog ubojstva, u zatvoru je!
BRUTALNI NAPAD

Mladić (18) izbo nožem policajca u Splitu. Sumnjiče ga za pokušaj teškog ubojstva, u zatvoru je!

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu službeno je potvrdilo da je doneseno rješenje o provođenju istrage
VIDEO Požar u pogonu Ciaka u Zaboku lokaliziran: Usred noći stizali SMS-ovi upozorenja
ODJEKIVALE EKSPLOZIJE

VIDEO Požar u pogonu Ciaka u Zaboku lokaliziran: Usred noći stizali SMS-ovi upozorenja

Odmah po izbijanju požara alarmiran je i Nastavni zavod za javno zdravstvo 'Dr. Andrija Štampar', čiji su djelatnici ispitali kvalitetu zraka i ima li opasnosti za lokalno stanovništvo...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025