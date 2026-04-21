TRAŽE GA

HOROR U PODGORICI Ubio trojicu kolega pa pobjegao. Policija objavila fotografiju...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Policija

Trostruko ubojstvo dogodilo se u noći na utorak u Podgorici kada je mladić u iznajmljenom stanu u glavnom gradu Crne Gore ubio trojicu svojih kolega

Crnogorska policija traga za vjerojatnim počiniteljem kojeg je identificirala kao Vehida Murića, mladića iz Rožaje, mjesta na tromeđi Crne Gore, Srbije i Kosova. Njega policija sumnjiči da je ubio trojicu kolega s kojima je živio u Podgorici i radio na građevini, nakon čega je pobjegao. Crnogorski mediji javili su da su dvojica ubijenih braća Denis Hot (28) i Nezrin Hot (27) iz Rožaja, te još jedan muškarac čiji se identitet utvrđuje.

Kako je priopćeno iz crnogorske policije, sumnja se da su ovom kaznenom djelu prethodile osobne razmirice između ubijenih osoba i osumnjičenoga.

“Prema preliminarnim informacijama, kazneno djelo je najvjerojatnije izvršeno uporabom hladnog oružja”, piše u priopćenju crnogorske policije

UŽAS U CRNOJ GORI STRAVA U PODGORICI Našli tri tijela muškarca, traže ubojicu!
STRAVA U PODGORICI Našli tri tijela muškarca, traže ubojicu!

Osumnjičeni Rožajac u noći na utorak je nakon zločina otišao u rodni grad gdje je u obiteljskoj kući počinio i nasilje nad majkom.

Kako je priopćeno, taj je slučaj obitelj prijavila policiji, a potom je otkriven i njegov zločin u Podgorici.

Za osumnjičenikom crnogorska policija intenzivno traga, a njegove fotografije objavila je u posebnom priopćenju u kojem poziva stanovnike Crne Gore da prijave ako vide Murića, ali ih također upozorava na oprez.

