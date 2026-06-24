HOROR U SAD-U Žena iz Teksasa poginula nakon što se Tesla na Autopilotu zabio u njezinu kuću

Starija žena iz Teksasa tragično je preminula u petak nakon što je vozač, oslanjajući se na sustav za pomoć u vožnji svog Tesle Modela 3, izgubio kontrolu i velikom brzinom se zabio u obiteljsku kuću. Incident je pokrenuo saveznu istragu i ponovno otvorio raspravu o sigurnosti i regulaciji autonomnih vozila. U priopćenju, ured šerifa okruga Harris potvrdio je za Ars Technica da je vozač Michael Butler izjavio kako je "u trenutku nesreće upravljao vozilom s uključenim automatiziranim sustavom za pomoć u vožnji". Policija istražuje je li funkcija Autopilota na bilo koji način uzrokovala nesreću, no potvrdili su da Butler nije bio pod utjecajem alkohola i da u potpunosti surađuje s istragom.

Tragedija koja je potresla zajednicu

Nacionalna uprava za sigurnost u prometu na autocestama (NHTSA) pokrenula je posebnu istragu o nesreći. Prema policijskom izvješću, "Butler nije uspio voziti unutar jedne prometne trake, sletio je s ceste i udario u kuću" pri "velikoj brzini". Snimka s kamere na zvonu prikazuje zastrašujući trenutak u kojem se Tesla zabija u prednji dio kuće od cigle.

U nesreći je život izgubila 76-godišnja Martha Avila, koja je stajala u prednjoj sobi kuće u kojoj je živjela sa svojom kćeri, zetom i troje malih unuka. Njezina kći, Jennifer Barbour, izjavila je lokalnim medijima da nitko drugi nije ozlijeđen. Obitelj je shrvana gubitkom, a Barbour je naglasila kako njezina majka nije uzimala nikakve lijekove i bila je dobrog zdravlja. Vjerovala je da će doživjeti stotu, kao i njezina baka, te osjeća da su joj unuci uskraćeni za dragocjeno vrijeme s njom.

​- Nije zaslužila otići na takav način - rekla je Barbour.

Dok je istraga u tijeku, pojavile su se i oprečne informacije. Ashok Elluswamy, direktor Teslinog odjela za autonomnu vožnju, na društvenim je mrežama ustvrdio da je vozač ručno premostio sustav pritisnuvši papučicu gasa do kraja, pri čemu je vozilo dosegnulo brzinu od 117 km/h. Obitelj je u međuvremenu najavila tužbu protiv Tesle i vozača.

​- Ne znam je li on kriv, je li kriv automobil ili što se doista dogodilo. Nikada nisam vidjela automobil da ide tako brzo - izjavila je shrvana kći.

Sigurnosne kontroverze i agresivni marketing

Ovaj smrtonosni sudar dogodio se u vrijeme pojačanog nadzora nad Teslinim sustavima za pomoć vozaču. Iako priručnik za vlasnike vozila podsjeća vozače da "trebaju držati ruke na volanu i preuzeti kontrolu ako nešto pođe po zlu", kritičari smatraju da Teslin marketing često šalje dvosmislenu poruku.

Još u svibnju, Teslin račun na platformi X objavio je oglas koji prikazuje vozače kako bezbrižno voze bez ruku na volanu. Dan nakon nesreće u Teksasu, isti račun je podijelio objavu obožavatelja koji se fotografirao za volanom dok je gledao zalazak sunca, uz opis da je Teslina tehnologija "čarobna, mijenja život, opušta, a možda čak i spašava živote!".

Tesla godinama tvrdi da će automatizirane značajke vožnje učiniti ceste sigurnijima eliminirajući ljudske pogreške, koje su prema jednoj starijoj studiji NHTSA-e navodno povezane s 94 posto nesreća. Međutim, zagovornici sigurnosti na cestama upozoravaju da su te tvrdnje "obmanjujuće", jer je studija navela ljudsku pogrešku kao "kritični razlog", ali ne nužno i kao uzrok nesreće. Podaci NHTSA-e pokazuju da su vozila s naprednim sustavima za pomoć vozaču (ADAS) bila uključena u 392 sudara u razdoblju od deset mjeseci, od čega je gotovo 70 posto uključivalo Teslina vozila.

Deregulacija pod Trumpovom administracijom

Incident se događa u kontekstu snažnog pritiska tvrtke za regulatornim olakšicama. Pod Trumpovom administracijom, Tesla aktivno lobira kod NHTSA-e za ublažavanje dvaju pravila. Jedna promjena omogućila bi proizvođačima autonomnih vozila da uklone zaslone koji prikazuju položaj mjenjača, dok bi druga ukinula potrebu za ručnim kontrolama brisača i sustava za odmagljivanje vjetrobranskog stakla. Tesla tvrdi da automatizirani sustavi takve kontrole čine suvišnima, no udruge za sigurnost upozoravaju da je ključno da putnici mogu promatrati okolinu i osigurati siguran izlazak iz vozila.

Nhtsa se prilagođava Teslinoj viziji

Čini se da je NHTSA sve sklonija Teslinoj viziji budućnosti. U siječnju je administrator agencije, Jonathan Morrison, najavio da je 2026. "velika" godina za donošenje propisa o autonomnim vozilima. Kritizirao je Bidenovu administraciju zbog prevelikog fokusa na "provedbu propisa protiv proizvođača i sigurnosna istraživanja" te naglasio da će pod Trumpovom administracijom napredak američkih autonomnih vozila biti glavni prioritet.

​- Govorim o vozilima koja nikada neće zahtijevati ljudsku intervenciju, vozilima u kojima možete odspavati - rekao je Morrison.

Najavio je da agencija brzo radi na uklanjanju "nepotrebnih regulatornih prepreka" kako bi se omogućilo "komercijalno uvođenje autonomnih vozila bez tradicionalnih kontrola poput volana ili papučica kočnica". Ovaj smjer dolazi nakon što je Tesla 2023. godine povukao više od dva milijuna vozila kako bi ažurirao softver koji nije dovoljno osiguravao pozornost vozača, te nakon što je izvršni direktor Elon Musk navodno utjecao na smanjenje broja stručnjaka za sigurnost autonomnih vozila unutar NHTSA-e.





*uz korištenje AI-ja