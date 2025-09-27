Horor u Šibeniku: Ženu netko na svadbi ozlijedio pirotehničkim sredstvom. 'Bilo je puno krvi'

Kako nam javlja naš čitatelj, jedna žena na svadbi u Šibeniku pogođena je pirotehničkim sredstvom te je hitno prevezena u bolnicu. Na mjesto događaja došla je i policija.

- To se dogodilo u blizini Šibenske katedrale. Mi smo bili u prolazu i na podu je bila lokva krvi. Policija je već bila tamo, a ljudi s kojima smo razgovarali rekli su nam da su bili svatovi i da je ženu odjednom netko pogodio - govori nam čitatelj.

Informaciju su nam potvrdili i iz PU šibensko-kninske te su nam rekli kako su dojavu zaprimili oko 19 sati. Žena je ozlijeđena zbog ispaljivanja pirotehničkog sredstva te je prevezena u Opću bolnicu Šibenik, gdje trenutno traje liječnička obrada. Jedna je muška osoba privedena, a kriminalističko istraživanje još je u tijeku.