HOROR U SUSJEDSTVU Djelatnik Hitne jeo ljude! Doma mu našli lubanje, kosti, kožu. Uhićen je!

Kriminalistička policija iz Budimpešte uhitila je 30-godišnjeg muškarca, djelatnika Hitne pomoći u bolnici u Budimpešti, zbog kanibalizma, a od njega su oduzete lubanje, kosti i drugi dijelovi tijela. Kanibalizam je priznao sam muškarac tijekom ispitivanja. Izvijestila je policija u utorak o uznemirujućem nizu zločina. Započeli su istragu nakon informacije da skladišti dijelove ljudskog tijela i na poslu i kod kuće, piše 24.hu.

Istraga je otkrila da je 30-godišnji muškarac iz Budimpešte ljubitelj anatomije i patologije te da voli secirati životinje. Sumnja se da je nabavljao dijelove ljudskog tijela, kako na radnom mjestu, tako i iskopavanjem tijela na napuštenim grobljima u Slovačkoj i Mađarskoj. O svojoj zanimaciji govorio je i članovima obitelji i prijateljima te fotografirao svoju kolekciju. Nakon prikupljanja dokaza, istražitelji su 17. lipnja uhitili muškarca u 2. budimpeštanskom okrugu, a zatim pretražili sve njegove nekretnine i automobile. Zaplijenili su mu računala, prijenosna računala, tablete, mobitele, SIM kartice i podatkovne kartice.

Tijekom istrage pronađeno je i pripremljeno ljudsko lice, koža lica, kosti pohranjene u koferu, kompletna potkoljenica, mozak, ruka, kao i lubanje i srce u staklenci. Potonji dio tijela još se pregledava kako bi se utvrdilo je li ljudskog ili životinjskog podrijetla, ali osim toga, sve zaplijenjene ostatke pregledat će forenzičar.

Rekao je da ga posebno privlače dijelovi ljudskog tijela, koje je pripremao i jeo na razne načine. Nakon što ga je policija ispitala, odveden je u pritvor, a sud je potom odredio kazneni nadzor.

Istražitelji će također morati točno utvrditi odakle potječe svaki dio tijela. Nakon što se to otkrije, moguće je da će se proširiti raspon zločina za koje bi muškarac mogao biti optužen. Prije šest godina, ljudski ostaci pronađeni su u mrtvačnici u Pátyju.