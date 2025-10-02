HOROR U KARLOVCU Zaposlenik ustanove silovao tri štićenice?! Pustili ga da se brani sa slobode

Tužiteljstvo je u optužnici predložilo produljenje mjera opreza koje su 47-godišnjaku određene zbog postojanja opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Sudac ga je prošle godine pustio na slobodu
Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu je nakon istrage pred karlovačkim Županijskim sudom podiglo optužnicu protiv 47-godišnjaka kojega tereti da je kao zaposlenik jedne ustanove u Karlovačkoj županiji do studenoga 2024. godinu dana silovao tri štićenice te ustanove.
Tužiteljstvo je u optužnici predložilo produljenje mjera opreza koje su 47-godišnjaku određene zbog postojanja opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.
Lani u prosincu kada je osumnjičeni uhićen karlovačko tužiteljstvo izvijestio je da ga je ispitalo i od suda zatražilo određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, no sudac istrage je prijedlog odbio i odredio mjere opreza.
