Obavijesti

News

PODIGLI OPTUŽNICU

HOROR U KARLOVCU Zaposlenik ustanove silovao tri štićenice?! Pustili ga da se brani sa slobode

Piše hina,
Čitanje članka: < 1 min
HOROR U KARLOVCU Zaposlenik ustanove silovao tri štićenice?! Pustili ga da se brani sa slobode
Foto: Canva/ILUSTRACIJA

Tužiteljstvo je u optužnici predložilo produljenje mjera opreza koje su 47-godišnjaku određene zbog postojanja opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Sudac ga je prošle godine pustio na slobodu

Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu je nakon istrage pred karlovačkim Županijskim sudom podiglo optužnicu protiv 47-godišnjaka kojega tereti da je kao zaposlenik jedne ustanove u Karlovačkoj županiji do studenoga 2024. godinu dana silovao tri štićenice te ustanove.

Tužiteljstvo je u optužnici predložilo produljenje mjera opreza koje su 47-godišnjaku određene zbog postojanja opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Lani u prosincu kada je osumnjičeni uhićen karlovačko tužiteljstvo izvijestio je da ga je ispitalo i od suda zatražilo određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, no sudac istrage je prijedlog odbio i odredio mjere opreza.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Plenković otkrio: Evo koliko će umirovljenici dobiti eura po godini staža u 13. mirovini
DETALJI VLADINIH MJERA

Plenković otkrio: Evo koliko će umirovljenici dobiti eura po godini staža u 13. mirovini

U prosjeku umirovljenički godišnji dodatak iznosit će 171 euro i s njegovom isplatom prosječna će sveukupna mirovina iznositi više od 704 eura na kraju 2025. godine
Nikica Jelavić ide na ispitivanje u DORH zbog prijetnji nakon utakmice! Evo što je točno rekao
24SATA DOZNAJU

Nikica Jelavić ide na ispitivanje u DORH zbog prijetnji nakon utakmice! Evo što je točno rekao

Radi se o utakmici Lokomotive i Hajduka u kojoj je bilo sporno zaleđe nakon prvog gola. Nikica Jelavić mlađi je trener Lokomotive, a njegov stric i imenjak je burno reagirao prema sucima i poručio da će ih kazniti
Vodič: Sve 'rupe' inkluzivnog dodatka. Iznajmljuju li sobe, odmah gube pravo na pomoć...
NELOGIČNOST ZAKONA

Vodič: Sve 'rupe' inkluzivnog dodatka. Iznajmljuju li sobe, odmah gube pravo na pomoć...

Za prve tri razine potpore nema ograničenja, neovisno o imovini. Tako i multimilijarder može dobiti naknadu. Ograničenja postoje za dvije razine najnižih potpora...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025