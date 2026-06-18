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UHITILI SU GA!

Horor u zoološkom vrtu: Čovjek bacio trogodišnjaka među krokodile, dijete se bori za život

Piše Ivan Jukić,
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Horor u zoološkom vrtu: Čovjek bacio trogodišnjaka među krokodile, dijete se bori za život
Uginuo najstariji krokodil u zagrebačkom Zoološkom vrtu, imao je 70 godina | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Glavna istražiteljica Verity McCann rekla je kako policija intenzivno razgovara sa svjedocima koji su u trenutku napada bili u zoološkom vrtu

Prava drama odvijala se u zoološkom vrtu Johnsons of Old Hurst u engleskoj grofoviji Cambridgeshire, gdje je trogodišnji dječak teško ozlijeđen nakon što ga je, prema sumnjama policije, muškarac (30) bacio u jezero s krokodilima. Incident se dogodio u četvrtak oko 13.30 sati, a dječak je s teškim ozljedama hitno prevezen u bolnicu Addenbrooke's u Cambridgeu. Liječnici se bore za njegov život, a policija je osumnjičenog muškarca iz Norfolka uhitila zbog sumnje na pokušaj ubojstva.

Glavna istražiteljica Verity McCann rekla je kako policija intenzivno razgovara sa svjedocima koji su u trenutku napada bili u zoološkom vrtu.

- U ovoj fazi istrage razgovaramo s osobama koje su bile prisutne u zoološkom vrtu kako bismo bolje razumjeli okolnosti incidenta. Ne vjerujemo da su uhićeni muškarac i dijete bili međusobno povezani. Policijski službenici pružaju podršku obitelji dječaka u bolnici, a naše su misli s njima - rekla je McCann.

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Na slučaj je reagirao i lokalni zastupnik Ben Obese-Jecty, koji je pozvao javnost da ne širi neprovjerene informacije.

- Upoznat sam s incidentom u Johnsons of Old Hurst te sam u kontaktu s visokim policijskim dužnosnicima koji ovaj slučaj tretiraju kao kritični incident. Riječ je o aktivnoj kriminalističkoj istrazi i molim građane da izbjegavaju nagađanja na društvenim mrežama. Policija će pravodobno objaviti dodatne informacije - izjavio je zastupnik.

Dodao je kako su njegove misli uz dječaka i njegovu obitelj tijekom ovog iznimno teškog razdoblja.

Policija je u međuvremenu potvrdila da je stanje trogodišnjaka i dalje kritično, ali stabilno.

- Dječak je prevezen u bolnicu Addenbrooke's s teškim ozljedama. Njegovo je stanje kritično, ali stabilno. Posebno obučeni policijski službenici pružaju potporu njegovoj obitelji - priopćili su iz policije.

Istraga o okolnostima ovog šokantnog događaja još traje.

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