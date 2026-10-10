HOROR U ZOOLOŠKOM VRTU Muškarac ušao među tigrove, životinja ga napala i ubila

Jedan muškarac preminuo je nakon što je ušao u ograđeni prostor za tigrove u Parku divljih životinja u Yorkshireu u subotu poslijepodne. Policija iz Južnog Yorkshirea izvijestila je kako su na mjesto događaja pozvane hitne službe, ali muškarca nisu uspjeli spasiti, piše Sky News.

Tigar je "neozlijeđen" i ostaje u ograđenom prostoru, ne predstavljajući "širi rizik za javnost", dodali su iz policije.

- Naši postupci za hitne slučajeve odmah su aktivirani, a hitne službe trenutno su na mjestu događaja. Usko surađujemo s vlastima kako bismo utvrdili što se točno dogodilo - poručili su iz Parka divljih životinja u Yorkshireu te dodali kako njihov najveći prioritet ostaju "sigurnost i dobrobit posjetitelja, osoblja i životinja".

Kako su izvijestili iz policije, u subotu poslijepodne zaprimili su dojavu da je muškarac ušao u prostor za tigrove, nakon čega ga je tigar napao, što je rezultiralo teškim ozljedama. Unatoč naporima medicinskog osoblja, muškarac je proglašen mrtvim na mjestu događaja.

Park divljih životinja potom je evakuiran i zatvoren do kraja vikenda. Inače, riječ je o parku otvorenom 2009. godine koji za posjetitelje predstavlja "šetnju i avanturu uz divlje životinje", a u njemu se, između ostalih životinja, nalaze lavovi, žirafe, tigrovi, leopardi i crni nosorozi.

Glasnogovornik ambulante u Yorkshireu potvrdio je da su na mjesto događaja stigla dva kopnena kola hitne pomoći, helikopter i liječnik.