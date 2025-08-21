Horvatinčić na uvjetnoj slobodi. Već je na moru: 'U zatvoru me najviše mučio jutarnji alarm'

Njegova pratilja, odjevena u laganu bijelu ljetnu kombinaciju, zaštićena suncem bijelim šeširom širokog oboda, prvo je razgledala Malostonski zaljev, a onda su sjeli. Naručili su jela i, dok su čekali, muškarcu u srednjim godinama, koji je također bio s njima u pratnji, pričao je kako je u Puli, u zatvoru dakako, radio u knjižnici. Na trenutke pomalo umornim glasom opisivao je buđenja u šest ujutro i stjecao se dojam da mu sirene, kako je rekao, koje bude zatvorenike, tako i njega, nisu baš po volji. Ubrzo je stigao objed na koji su opušteno prionuli, ispričao je čitatelj, koji nam je poslao fotografije poduzetnika Tome Horvatinčića (77) kako uživa u restoranu uz plažu nedaleko od Maloga Stona u utorak oko 15 sati.

Naime, Horvatinčić je 18. srpnja odlukom Županijskog suda u Puli pušten na uvjetni otpust te je tako završio na slobodi. Inače je i dosad koristio pogodnosti boravka na slobodi tijekom izdržavanja kazne u kaznionici otvorenog tipa u Valturi kraj Pule.

- O uvjetnom otpustu zatvorenika, temeljem članka 165. stavak 1. Zakona o izvršavanju kazne zatvora, odlučuje nadležni županijski sud na čijem se području nalazi kaznionica, odnosno zatvor. Sud o uvjetnom otpustu odlučuje nakon održane sjednice vijeća koja je sastavljena od tri suca tog suda. Navedeni zatvorenik je, temeljem rješenja Županijskog suda u Puli-Pola iz Kaznionice u Valturi, uvjetno otpušten s izdržavanja kazne zatvora dana 18. srpnja 2025. - rekli su nam iz Ministarstva pravosuđa i uprave.

Foto: Čitatelj 24sata

Pravomoćno osuđen

Horvatinčić je pravomoćno osuđen na četiri godine i 10 mjeseci zatvora zbog pomorske nesreće 16. kolovoza 2011. u kojoj je poginuo talijanski bračni par Francesco i Marinella Salpietro. Horvatinčić je gliserom oko podneva u moru kraj Primoštena, u zoni u kojoj je zabranjeno glisiranje, naletio na jedrilicu Santa Pazienza talijanskog bračnog para i na mjestu ih usmrtio.

Pravomoćno osuđeni Horvatinčić javio se sredinom srpnja 2021. u Centar za dijagnostiku zatvora u Remetincu radi izdržavanja zatvorske kazne nakon što mu je odbijena posljednja molba za odgodom koje je tijekom 2020. i 2021. podnosio tri puta.

Horvatinčić je tek početkom prosinca 2019. pravomoćno osuđen za pomorsku nesreću, i to tek nakon čitave sudske "sapunice" i tri ponovljena suđenja. Najprije je bio proglašen krivim, ali osuđen na uvjetnu kaznu, zatim je na drugom ponovljenom suđenju bio oslobođen zbog famozne sinkope. Oslobodila ga je sutkinja šibenskog Općinskog suda Maja Šupe, koja je u rujnu 2022. uhićena u akciji istražitelja zbog korupcije. Tek je na na trećem suđenju bio osuđen na bezuvjetnu kaznu.

Županijski sud u Zadru tek je u prosincu 2019. potvrdio osuđujuću presudu, a Horvatinčić je na izdržavanje kazne prvi put pozvan u ožujku 2020. U prosincu 2023. godine premješten je u kaznionicu otvorenog tipa u Valturi kraj Pule, na prijedlog upravitelja kaznionice Lipovica-Popovača. Horvatinčić tvrdi da već godinama boluje od maligne bolesti. Mediji ističu da su ga od prve odgode odlaska u zatvor novinari, kao i građani, više puta snimili kako ispija kave u Zagrebu, Samoboru i na ljetovanju.

Često je bio u toplicama

Tako su ga u listopadu 2022. snimili kako s tajanstvenom plavušom kupuje kestene na Cvjetnom trgu u Zagrebu. Bio je nasmijan i dobro raspoložen, a na zagrebačkoj je "špici" popio i kavu. Nakon što su u miru popili kavu, kontroverzni poduzetnik i tajanstvena plavuša uputili su se niz Ilicu, gdje su se zaustavili kod prodavača kestenja.

Mjesec dana ranije ugledali su ga u Krapinskim Toplicama, gdje se liječio. Čitatelj nam je tad ispričao da često tamo viđa Horvatinčića, a na fotografijama i video snimci koju nam je poslao isti čitatelj Horvatinčić sjedi na klupici, kad u jednom trenutku dolazi jedna ženska osoba, koja ga je upitala: "Je l' vi to nas snimate?", nakon čega se okrenula prema Horvatinčiću te je na klupici ostavila vrećicu s nekim namirnicama. U jednom je trenutku stala točno ispred Horvatinčića kako ga ne bi snimila kamera, a tad je i sam Horvatinčić započeo sa salvom uvreda. "Što me snimaš, konju jedan!", "Prestani snimati"..., samo su neki od uzvika koje je izgovorio ovaj osuđeni poduzetnik, koji je i ustao s klupice te krenuo prema snimatelju, ali se brzo zaustavio i nešto promrmljao.

Često se pisalo i o drugim pogodnostima koje ima, a neke od njih su bile češći i dulji posjeti, telefoniranje bez nadzora, boravak s bračnim drugom u posebnoj prostoriji, izlazak s posjetiteljem, izlazak bez posjetitelja, izlazak u prebivalište ili boravište, izlazak radi izvršavanja posebnog programa u zajednici, korištenje godišnjeg odmora u mjestu prebivališta ili boravišta i slično. 