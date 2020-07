HR PSOR protiv spajanja ministarstava gospodarstva i zaštite okoliša i energetike

<p>Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj (HR PSOR) protiv je spajanja ministarstava gospodarstva i zaštite okoliša i energetike, jer vjeruje da će to dovesti do direktnog sukoba interesa i moguće pristranosti ministra koji će zastupati obje ideje.</p><p><strong>Plenković se odbio rukovati s Milanovićem: </strong></p><p>HR PSOR u priopćenju pozdravlja najavu starog - novog predsjednika Vlade <strong>Andreja Plenkovića </strong>o smanjenju broja ministarstava čime se, kako ocjenjuje, ukazuje na potrebu restrukturiranja javne uprave i povećanje njene efikasnosti što je jedan od većih problema Hrvatske koji otežava oporavak gospodarstva. </p><p>No, dodaje da će usprkos namjeri da se poveća efikasnost javne uprave, spajanje Ministarstva gospodarstva s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike dovesti do direktnog sukoba interesa i moguće pristranosti ministra koji će zastupati obje ideje.</p><p>- Prirodno se resori gospodarstva i zaštite okoliša zalažu za potpuno suprotstavljene interese te je njihova ravnopravnosti nužna kako bi se donosile kompromisne odluke koje omogućuju održivi razvoj: razvoj gospodarstva uz dužnu pažnju na zaštitu okoliša - stoji u HR PSOR-ovu priopćenju.</p><p>Postoji, navodi se, opravdana bojazan da bi spajanjem dvaju resora došlo do gubitka neovisnosti i ravnopravnosti u donošenju odluka te da bi resor zaštite okoliša izgubio moć i sposobnost da gospodarstvu nameće nužne standarde za održivi razvoj.</p><p>U vremenu klimatskih promjena, gubitka biološke raznolikosti i resursa koji prijete da ugroze opstanak čovjeka za Zemlji, smatraju nužnim da resor zaštite okoliša ostane neovisan i snažan kako bi usmjeravao Hrvatsku prema održivom razvoju, što je temelj razvojnih programa Europske unije te Ujedinjenih naroda.</p><p>Stoga apeliraju da se odustane od spajanja Ministarstva gospodarstva i Ministarstva zaštite okoliša i energetike kako bi se očuvala neovisnost resora i omogućilo njegovo jačanje.</p>