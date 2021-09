U trgovini Konzuma na zagrebačkim Gračanima lopov je do vrha natrpao ruksak kavom. Pokušao je izaći bez plaćanja, ali Tanja Sobota (40) za blagajnom uočila je da nešto s njim nije u redu.

Instinktivno je pozvala djevojku s info-pulta da je zamijeni za blagajnom i potrčala za muškarcem. Druga blagajnica iz dućana, Ivanka Car (50), odmah je istrčala za njima. Počela je prava filmska potjera uzbrdo. Bilo je to u četvrtak oko 17 sati. Sve je vidio susjed, pa se i on priključio. Nakon 250 metara, na vrhu uzbrdice, lopov je napokon posustao.

Lopov s ogromnim teretom, valjda deset kilograma kave u ruksaku na leđima, nije više imao gdje. Okružili su ga sa svih strana i Konzumov zaštitar koji je bio u civilu svladao ga je na parkingu u Gračanima. Zadržali su ga do dolaska policije.

Kako nam kažu Konzumove “super-tete”, ljudi najčešće ne kradu iz potrebe. Rijetko, gotovo nikad je to kruh ili mlijeko. Uglavnom je to zapakirana roba koja se da lako preprodati tipa kava ili velike čokolade.

- Nije bilo lako - kaže nam blagajnica Tanja:

- Zadihala sam se, ipak je to mala uzbrdica...

- A ja imam deset godina više i još sam trčala valjda 250 metara u klompama - smije se Ivanka i dodaje:

- Ma ja sam vam prije ovog posla deset godina bila zaštitarka pa me malo ‘ponijelo’...

Smeta im, kažu, kad ljudi kradu dok one naporno rade. Kako im ne bi smetalo... Statistike kažu da trgovine poput Konzuma u startu mogu računati da će izgubiti od 0,1 do 0,5 posto godišnjega prihoda zbog lopova. A ukupni godišnji promet svih trgovina u Hrvatskoj je cca 50 milijardi kuna. Što će reći da je onih 0,1 posto roba u vrijednosti cca 50 milijuna kuna. Tko zna koliko je to čokolada i kave.

'Molimo vas, ne kradite'

- Nije ok krasti u kakvoj god si situaciji, dok mi naporno radimo. Stvarno nije u redu. Molimo vas, nemojte nam to raditi - rekla je Ivanka.

Većina kupaca su, naravno, ipak pošteni susjedi. Pričali smo s njima u Gračanima.

- Čula sam ujutro od susjeda kaj se dogodilo. Ovdje kupujem otkad se dućan i otvorio. Te cure, prodavačice su uvijek susretljive i drage. A to kaj su trčale za njim, to je jako hrabro! Nisu trebale, ali ipak su to učinile - kaže nam susjeda.

“Super-tetama” bilo je nekako neugodno slušati kako ih hvale. Ali lijepo je to čuti.

- Naravno da nam je drago, ovdje radimo, trudimo se i dajemo svaki dan sve od sebe. Naš trud je prepoznat - rekla je Ivanka Car.

Šefica dućana: Ponosna sam

Na to se uključila voditeljica Danica i ponosno naglasila da blagajnicu Ivanku Car baš posebno vole kupci. Pitali smo Ivanku u čemu je tajna.

- Tak ljudi vele, ali ne mislim ništa o tome. To mi je posao - odgovara nam skromna blagajnica koja je, s Tanjom, dio tima Konzuma već četiri godine.

Blagajnice su ovaj reagirale instinktivno, tu je bio i zaštitar pa je ovaj put sve dobro završilo, ali u Konzumu kažu da ne očekuju od blagajnica da jure za lopovima. Tko zna što se može dogoditi ako je lopov, primjerice, naoružan.

- Nisu trebale, niti ne očekujemo od svojih zaposlenika, pogotovo blagajnika da trče za lopovima. Ali svejedno sam ponosna sam na njih - rekla nam je voditeljica dućana Danica Janko.

Protokol: Zovite zaštitara

- Konzum u Hrvatskoj ima više od 600 prodajnih mjesta i, nažalost, pokušaji pljački i krađe događaju se i u našim prodavaonicama. Zdravlje i sigurnost naših zaposlenika su nam na prvome mjestu i oni ne bi trebali ulaziti ni u kakav konflikt s osobama koje pokušavaju počiniti razbojstvo, niti od njih to očekujemo. U takvim situacijama imaju naputak pozvati zaštitara ili policiju. Drago nam je da je sve završilo dobro - rekao nam je Konzumov voditelj odjela komunikacija Ivan Širanović.

Razgovarali smo s ljudima koji žive u susjedstvu, hvale tim radnika Konzuma.

