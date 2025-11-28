Hrabru majku ponovo napada rak, svaka donacija pomaže...

Ivana Berković (41) majka je dvoje maloljetne djece, koja se već 5 godina bori s trostruko negativnim tumorom dojke. Liječenje je započela u Hrvatskoj, ali zbog ne toliko učinkovitog liječenja bolest je napravila progresiju što je rezultiralo metastazama na plućima, mozgu, limfama...



U Hrvatskoj više nije postojalo načina za liječenje te je Ivana morala svoju priliku tražiti u bolnici Acibadem u Istanbulu.

- U 6 mjeseci liječnici su napravili čudo i Ivani se bolest povukla te je jedan period bila zapravo samo na održavanju. Nažalost, pred manje od mjesec dana Ivani su radili pretrage PET - CT koji je pokazao nešto na njenim plućima, te je napravljena biopsija toraksa koja je pokazala da je bolest ponovno mutirala i da postoje metastaze. U ožujku je trebala prestati s terapijama, ali zbog ponovne progresije bolesti sada naredne dvije godine mora odlaziti na imuno i kemoterapije. Ona je prava Lavica, bori se bolešću kao nitko, ima silnu volju za životom, ali financijske mogućnosti se stanjuju i nažalost nemamo drugu opciju nego zamoliti pomoć ljudi dobrog srca, kojima ovim putem neizmjerno zahvaljujemo - ističe Ivanin nećak Nikola.

Dodaje da je liječenje jako skupo te je Ivani na tjednoj bazi potrebno 7.000 eura pa je svaka pomoć uveliko dobrodošla.

Svi ljudi koji žele ovoj hrabroj majci pomoći u borbi sa zloćudnim tumorom mogu to učiniti uplatom na račun:

HR6423400093113956224

Opis plaćanja: Donacija Ivana Berkovic

SWIFT: PBZGHR2X