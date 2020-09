'Hrane ima puno, stručna pomoć i novac sada su najpotrebniji...'

Akciju je iz Amsterdama pokrenuo naš proslavljeni borac Antonio Plazibat, a njegova produžena ruka na terenu je prijatelj i suborac Vlatko Žaja koji koordinira i skuplja pomoć....

<p>Antonio me nazvao i zamolio da mu pomognem pokrenuti akciju pomoći za zlostavljanog dječaka iz Kaštela i njegovog oca Boška Jurića i tako je sve krenulo. A sada je pomoć potrebna i nama, pomoć nekoga stručnoga, nekoga tko zna kako se takve stvari vode i odrade na najbolji način do kraja, kazao nam je <strong>Vlatko Žaja</strong>, prijatelj i suborac Antonija Plazibata, koji je od početka bio uključen u prikupljanje pomoći za maloga Kaštelanina, žrtvu vršnjačkog nasilja koje je zgrozilo cijelu Hrvatsku.</p><p>- Danas sam bio kod njega i oca u posjeti, i odmah moram zamoliti sve koji žele pomoći da više ne donose hranu, sada imaju toliko hrane da je ne mogu pojesti ni za tri mjeseca. Ni odjeću i obuću također ne trreba nositi, stvarno su zatrpani. Ljudi su se odmah angažirali i priskočili u pomoć, nemaju više gdje sa svim tim stvarima. A još su nam se javili i neki restorani koji su najavili kako će im ubuduće osiguravati obroke.</p><p>Obitelji Jurić sada su napotrebnije financijska pomoć i higijenske potrepštine.</p><p>- Imaju dug za struju, vodu, komunalije... narastao je toliko da ga oni više ne mogu platiti, a uz to će im biti potrebni i brojni popravci na kući. Kuća je u derutnom stanju, iskreno, ostao sam šokiran da netko uopće živi u njoj. Javili su nam se brojni građevinski poduzetnici koji bi rado pomogli – kaže Žaja te dodaje kako će morati pronaći stručnu osobu koja će cijelu akciju voditi.</p><p>- Materijal i rad će biti donirani, no njih dvojicu će trebati iseliti iz kuće dok traje obnova, a sve će netko trebati koordinirati. Otac je starija osoba i k tome bolesna, on se ne može i ne zna baviti time, a momak je dječački zaigran, on niti ne shvaća sve što se događa oko njega. Došli su mu neki momci, predstavili su se kao navijači iz Zagreba, odveli su ga u prodavaonicu, kupili mu mobitel i Play station, par vrećica hrane...</p><p>Žaja je zadovoljan kako je cijela akcija krenula, no apelira da se uključe oni kojima je to profesinalna zadaća.</p><p>- Crveni križ, Socijalna služba, obitelj... netko bi morao kontrolirati sve što se događa, jer ni mi ne znamo što sve i kako treba. Evo, na žalost, pojavila se i neka lažna grupa na društvenim mrežama, s računom na koji se uplaćuje pomoć... Ljude je strah uplaćivati da ih netko ne prevari, te stvari treba odmah spriječit...<br/> </p>