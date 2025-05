Hrebak: Nema dileme između Selak Raspudić i Tomaševića, a vrijeme mosta polako završava

Dario Hrebak i sljedeće će četiri godine biti na čelu Bjelovara, nakon što je osvojio 81,13 posto glasova u prvom krugu. Za N1 je jutros rekao da su očekivali pobjedu, ali ne tako veliku.

- Kako se pobjeđuje? Radom, skromnosti i rezultatima. Ovo je rekord, zahvalan sam, ali neće nas to uzvisiti, samo ćemo još snažnije raditi - rekao je te nastavio da je on jedan od gradonačelnika koji sam drži svoje mreže i odgovara ljudima i da svaki građanin može u svakom trenu doći do njega.

Smatra da je mogao postići i bolji rezultat da je bio veći populist.

- Da smo dijelili novce šakom i kapom iz gradskog proračuna, ali mi si to ne možemo priuštiti da kupujemo glasove i dijelimo novac iz proračuna. Jedna od najvećih kritika je bila da nismo podignuli iznos uskrsnica. Ako je posao gradonačelnika dijeliti uskrsnice i božićnice i tako pomagati s bizarnih 20 eura, a stanovnici od toga neće živjeti dulje od dva tjedna, onda sam rekao da ne želim biti gradonačelnik. Posao gradonačelnika je stvarati, a ne dijeliti proračun - rekao je.

- Pokazali smo na ovim izborima da smo jedna od rijetkih liberalnih stanaka. Ako se dogodi da Ivica Puljak izgubi u Splitu, mi smo onda jedini liberali koji su ostali, ne ide ni IDS-u - izjavio je.

Komentirao je i SDP-ov loš rezultat te poručio da se zadnja dva ciklusa raslojavaju među sobom i da se pokazuju neozbiljnima kad se tako nešto dogodi. Želi im da se oporave.

Govoreći o zagrebačkim izborima, rekao je kako Zagreb nikad nije favorizirao desnije opcije i da zbog toga HDZ ostvaruje loše rezultate u Zagrebu.

HDZ je postigao svoj maksimum u Zagrebu, oni od toga više ne mogu. Bitka između Tomislava Tomaševića i Marije Selak Raspudić će biti zanimljiva. Tu nema uopće dileme, HSLS će između Tomaševića i Marije Selak Raspudić, sigurno podržati nju."

"Vrijeme Mosta polako završava, ne znam zašto su izabrali takav potez, to je suludo. Tamo gdje su započeli tamo će i završiti. Ako u svom vlastitom dvorištu ne mogu osvojiti povjerenje građana, teško da mogu ostvariti nešto. Postoji minimalna šansa da se Most oporavi, tri godine sada nemamo ništa, puno su izgubili odlaskom Raspudića."