Hrebak o izborima: 'Garantiram da će biti u travnju ili svibnju'

Predsjednik HSLS-a Dario Hrebak gostovao je u N1 Studiju te otkrio kada možemo očekivati parlamentarne izbore.

- Ja vam garantiram da će izbori sigurno biti u travnju ili svibnju- rekao je u emisiji.

- Sve drugo nije sukladno političkoj logici. Ja sam predsjednik liberalne stranke koja se priprema za izbore i moram znati kada bi izbori mogli biti. Ovo govorim prema svom osjećaju. Plenković će reći kada će biti izbori kada on to procijeni, to građane ne bi trebalo zanimati, mandat traje do rujna- dodao je.

Dotaknuo se i izmjena Kaznenog zakona i vladinog kandidata za glavnog državnog odvjetnika. Podsjetimo, ministar Malenica je da će u Kazneni zakon i članak o 'curenju informacija' dodati još jedan stavak prema kojemu nema kaznenog djela ako su informacije otkrivene u interesu žrtve kaznenog djela, u interesu obrane u kaznenom postupku ili u drugom pretežitom javnom interesu.

Na to se osvrnuo i Hrebak.

- Premijer je došao s dodatnom opcijom i mislim da je to jako dobro, da je to jedan mudar potez. Ja sam bio zadovoljan i s prijašnjom formulacijom tog članka zakona gdje je jasno, ne znam što tu nije jasno, označeno tko je poticatelj, pomagatelj i počinitelj. To su kvalifikacije koje novinari ne mogu biti, to je jasno napisano. To je još jedan dodatni stavak u tom članku zakona gdje se uključuje žrtva postupka i sud, neće politika o tome odlučivati. Sud će odlučivati o tome je li neka informacija u javnom interesu, to je dodatni argument da se novinari mogu baviti svojim poslom- rekao je Hrebak.

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) organiziralo je prosvjede u Zagrebu i Splitu protiv “zakona opasnih namjera”. Riječ je o prijedlogu izmjena Kaznenoga zakona, prema kojima neovlašteno otkrivanje sadržaja izvidne ili dokazne radnje u fazi istražnog postupka, postaje kazneno djelo.

- Podržavam prosvjed novinara, novinari imaju pravo izraziti svoje nezadovoljstvo, ali sam vidio da su relevantni stručnjaci rekli da je ova formulacija dobra te da je to korak naprijed. Mi kao vladajući osluškujemo neke stvari i nema tu posebnog obrata. Zašto ne napraviti nešto bolje ako se može bolje- kazao je Hrebak.

- Sloboda govora je na prvom mjestu, ali moramo napraviti balans između slobode i prava osobe na optuženičkoj klupi- dodao je.

Hrebak je komentirao i vladin izbor kandidata za novog šefa DORH-a.

- Da imam drugu mogućnosti možda bi izabrao nekog drugog, ali druga 74 zastupnika ne misle tako. Politika tako ne funkcionira, mi kao vladajuća većina moramo napravit kompromis. Uvijek je to politički brak, kompromis je normalna stvar, gdje bi završili kada bi svi vukli na svoju stranu- rekao je Hrebak.