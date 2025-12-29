Hrebakov šef Gradskog vijeća Bjelovara pijan sletio s ceste: 'Podnijet ću ostavku'

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Bjelovara Bruno Zadro, istaknuti član HSLS-a i ugledni bjelovarski ginekolog, izazvao je prometnu nesreću pod utjecajem alkohola, nakon čega je najavio povlačenje s političkih funkcija.

Nesreća se dogodila 24. prosinca popodne u mjestu Utiskani, nedaleko od Bjelovara. Prema policijskom izvješću, vozilo kojim je upravljao Zadro zahvatilo je bankinu, a zatim je sletjelo s ceste i udarilo u ogradu i stablo. Izmjerena koncentracija alkohola u njegovom organizmu bila je 1,23 promila, što upućuje na značajnu pijanstvo u trenutku vožnje.

Zadro je nakon nesreće prevezen u bolnicu, gdje su mu utvrđene lakše tjelesne ozljede, dok je na vozilu i privatnoj imovini nastala znatna materijalna šteta.

U ponedjeljak je u kratkom telefonskom razgovoru za Klikni.hr potvrdio da će podnijeti ostavku na sve političke funkcije, uključujući i onu predsjednika Gradskog vijeća, zbog posljedica koje je nesreća imala na njegov javni ugled i percepciju njegove odgovornosti kao dužnosnika.

Gradonačelnik Bjelovara i predsjednik HSLS-a Dario Hrebak komentirao je događaj ističući da vožnja pod utjecajem alkohola "nije dobra poruka" koju javna osoba može poslati građanima, naglašavajući važnost odgovornog ponašanja onih koji obnašaju javne dužnosti.

Bruno Zadro na dužnosti predsjednika Gradskog vijeća Bjelovara bio je od 10. lipnja 2025., a njegov skorašnji odlazak s funkcije otvorit će pitanja o nasljedniku i mogućem utjecaju ovog incidenta na lokalnu političku scenu.