Hrstić o broju karcinoma u Ličko-senjskoj županiji: Manji je od prosjeka za cijelu Hrvatsku

Ministrica zdravstva Irena Hrstić kazala je u srijedu kako prema svim analizama i mjerenjima nema brige za zdravlje i voda u Gospiću ispravna je za piće, a odbacila je prozivke o povećanju broja malignih oboljenja u Ličko-senjskoj županiji rekavši da je tamo broj manji od hrvatskog prosjeka.

"Prema podacima kojima raspolažemo u zadnjem izvještaju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, na području Ličko-senjske županije nema povećane incidencije bilo kroničnih bolesti, bilo karcinoma. Dapače, prosjek oboljenja od malignih bolesti u Ličko-senjskoj županiji u ovom trenutku je manji nego što je hrvatski prosjek", rekla je Hrstić za Dnevnik Nove TV.

Razumije, kaže, strah i zabrinutost građana, no ponavlja kako prema svim analizama i mjerenjima nema brige za zdravlje, voda je pitka, a po analizi izvan samog područja odlagališta biljke su bile bez onečišćenja.

"Da u bilo kojem trenutku nalaz bude nedovoljno dobar za ljudsko zdravlje Ministarstvo zdravstva i HZJZ će odmah obavijestiti građane", poručila je.

Upitana zašto se voda iz bunara tek sada testira te je li to trebalo učiniti ranije, Hrstić je uzvratila kako je voda iz vodovodne mreže jedina dostupna. "Ne postoje podaci o tome gdje se bunari nalaze i upravo zato je županijski zavod i HZJZ nominirao da se svi građani koji posjeduju bunare jave i ta će se voda ispitivati na jednak način kao i vodovodna voda", pojasnila je ministrica zdravstva.

Nada se, kaže, da će kroz komunikaciju s građanima postići 'mirno stanje'.

Nakon što je USKOK objavio dokumente o razmjerima ličkog ekocida, Most je počeo skupljati potpise za opoziv Vlade, a zastupnica stranke Možemo! Dušica Radojčić sazvala je izvanrednu sjednicu saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode zbog nezakonito odloženog opasnog otpada u krugu bivšeg PPK Velebit i utvrđene kontaminacije tla i podzemnih voda.