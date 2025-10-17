Obavijesti

Hrstić o Domu zdravlja Zapad i uhićenju ravnateljice: 'O ovome nemam konkretnih saznanja'

Piše hina,
Čitanje članka: 1 min
Foto: PIXSELL/

Ministrica zdravstva Irena Hrstić rekla je u petak, komentirajući uhićenje ravnateljice Doma zdravlja Zapad zbog sumnji na nepravilnosti pri obnovi toga objekta, da Ministarstvo nema osnivačka prava nad domovima zdravlja tako da 'o konkretnoj kolegici i slučaju nema direktnih saznanja'.

Posebno ju, kaže, ne veseli informacija da se opet radi o zdravstvenom sustavu. 

"Osobno kao ministrica i kao Vlada imamo nultu stopu tolerancije na bilo kakva kaznena djela pa tako i na ovo. Ono što bih rekla, ako smijem samo nadopuniti, ne postoji jednako medijsko izvješćivanje, ovisno o tome tko iz koje stranke dolazi ili tko je simpatizer koje stranke", istaknula je Hrstić odgovarajući na novinarska pitanja u Novalji, uoči kongresa o zdravstvu u ruralnim i otočnim regijama.

Na novinarski upit jesu li to primjedbe na račun zagrebačkog gradonačelnika uzvratila je da 'nemam nikakav komentar što se tiče samog gradonačelnika. "Ja sam samo rekla o medijskim napisima i ni o čemu drugome", pojasnila je Hrstić.

Ured EPPO-a u Zagrebu pokrenuo je istragu protiv četiri osobe osumnjičene zbog zlouporabe položaja i ovlasti te poticanja na to nedjelo u vezi prijevare povezane s radovima na obnovi Doma zdravlja u Zagrebu. Radi se o ravnateljici Doma zdravlja, njezinoj zamjenici i jednom zaposleniku te članu njegove obitelji koji je dobio posao obnove nakon potresa. Iz rezultata istrage proizlazi osnovana sumnja da je Ministarstvo zdravstva dodijelilo Domu zdravlja bespovratna sredstva od gotovo 390.000 eura, koja su osigurana iz Fonda solidarnosti EU i Mehanizma za oporavak i otpornost EU, za sanaciju štete uzrokovane potresom. Uz ostalo, europski istražitelji sumnjaju da su odgovorne osobe Doma zdravlja u Zagrebu manipulirale postupkom nabave za obnovu kako bi osigurale da posao dobije unaprijed odabrana tvrtka.

