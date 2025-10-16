Obavijesti

News

Komentari 6
MINISTARICA O UVJETIMA

Hrstić nakon prosvjeda: 'Struka smatra da nema elemenata za beneficirani staž u hitnoj službi'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Hrstić nakon prosvjeda: 'Struka smatra da nema elemenata za beneficirani staž u hitnoj službi'
Zagreb: Irena Hrstić dala izjavu za medije nakon sjednice Vlade | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Ministrica Hrstić poručuje kako beneficirani staž za hitnu službu nije moguć, ali poboljšanje uvjeta rada jest. Prosvjednici nisu oduševljeni njenim pozdravom ispred NSK

Ministrica zdravstva Irena Hrstić izjavila je u četvrtak nakon prosvjeda djelatnika hitne službe koji traže beneficirani radni staž, kako je ocjena struke da za to nema uvjeta s obzirom na vrstu psihofizičkog opterećenja, ali smatra da treba ići u smjeru poboljšanja uvjeta rada.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Zagreb: Irena Hrstić dala izjavu za medije nakon sjednice Vlade 02:53
Zagreb: Irena Hrstić dala izjavu za medije nakon sjednice Vlade | Video: 24sata/pixsell

Ministrica je nakon sjednice Vlade u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, ispred koje je održan prosvjed, rekla kako je prošli tjedan na sastanku predstavnika Ministarstva zdravstva i Ministarstva rada, a na koji su bili pozvani predstavnici sindikata u zdravstvenom sustavu, specijalistica medicine rada prezentirala elaborat za djelatnost hitne medicine. 

- U tom elaboratu, koji je struka radila - nije radila ministrica i nije bilo pitanje subjektivnosti - jasno je dokazano da je nesporno da je rad u djelatnosti hitne medicine zahtjevan, kako izvanbolničke tako i bolničke hitne, ali da prema stručnim propozicijama elemenata za beneficirani radni staž za tu djelatnost nema - pojasnila je Hrstić.

TRAŽE SVOJA PRAVA 'Hitnjaci' na prosvjedu: 'Mi ne nosimo samo nosila, nosimo lica ljudi koje pokušali spasiti'
'Hitnjaci' na prosvjedu: 'Mi ne nosimo samo nosila, nosimo lica ljudi koje pokušali spasiti'

Umjesto beneficiranog radnog staža, ministrica ističe kako je put kojim treba ići vezan uz radne uvjete i olakšavanje rada u hitnoj medicini. 

- To je dugoročno sigurno obaveza i odgovornost, mislim da se dugoročno sigurno može bolje napraviti cijeli radni staž, a ne ostati 'na istim uvjetima rada sa skraćenim radnim vijekom' - rekla je.

Hrstić je dodala kako joj je žao ako se djelatnici hitne medicine osjećaju kao da su nevidljivi u zdravstvenom sustavu, istaknuvši kako je ta djelatnost itekako važna i bitna jer su oni ti koji su prvi na terenu i koji prvi spašavaju ljudske živote.

Treba razgovarati, posljednja reforma bila je 2012.

Da nisu nevidljivi i nebitni potkrijepila je i činjenicom da kroz uvođenje specijalizacije iz hitne medicine prvostupnici imaju viši koeficijent u odnosu na druge prvostupnike.

BOLNICE DUŽNE 800 MILIJUNA EURA Zbog duga prijeti nestašica lijekova: 'Pacijenti će više završavati u bolnici, umirati..'
Zbog duga prijeti nestašica lijekova: 'Pacijenti će više završavati u bolnici, umirati..'

Smatra da trebaju postojati određene olakotne okolnosti za osobe koje rade u toj djelatnosti zbog specifičnosti rada, poput psihološke pomoći na kojoj se treba raditi, kao i da je neprihvatljivo da se radi s neadekvatnim vozilima.

- To mora biti naša briga, da se ne događa da sve ovisi o određenom županu ili o bilo kojoj jedinici lokalne samouprave, da se ne obnavlja vozni park. Sve ono što može djelatnost hitne medicine učiniti atraktivnijom, mislim da je sve na stolu i da na tome moramo raditi - rekla je, dodavši kako je to naglasila i na sastanku sa sindikatima prije mjesec dana.

Hrstić je podsjetila kako je posljednja reforma hitne medicine napravljena 2012. godine te da se od tada pružanje usluga u toj djelatnosti značajno promijenilo - promijenile su se i prirode ozljeda, a osim vozila hitne danas postoje brodice i helikopteri. 

- Idealno je vrijeme za razgovarati, ja bih pozvala sudionike prosvjeda, odnosno njihove organizacije, udruge i stručna društva, da stavimo na stol što se izmijenilo i da kroz pravilnik o pružanju djelatnosti hitne medicine radimo na uvjetima rada u djelatnosti hitne medicine - poručila je.

Dodala je kako je prosvjednike ispred NSK pozdravila, no da nisu bili "baš najsretniji" što je to učinila.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Detalji velike akcije Uskoka: Uhićeno je 12 osoba, 'pali' su zbog ilegalne internetske TV...
PADAJU PIRATI

Detalji velike akcije Uskoka: Uhićeno je 12 osoba, 'pali' su zbog ilegalne internetske TV...

Navedene radnje provode se na području Zagreba te Primorsko-goranske, Požeško-slavonske, Istarske i Splitsko-dalmatinske županije
Tajna akcija u Ukrajini: Rusi su zabili dron u našeg robota za mine, Hrvati ga vratili u život
CRO-ROBOT VS. DRON

Tajna akcija u Ukrajini: Rusi su zabili dron u našeg robota za mine, Hrvati ga vratili u život

Najopasniji ruski dron Lancet zabio se u DOK-ING-ov stroj za razminiravanje na istoku Ukrajine dok je tražio opasne mine. Uspjeli su ga onesposobiti, no vratili su ga za 20 dana u akciju
HOROR U SESVETAMA Ukrajinac nožem izbo maloljetnog sina?!
UHITILI MUŠKARCA (34)

HOROR U SESVETAMA Ukrajinac nožem izbo maloljetnog sina?!

Osumnjičeni 34-godišnjak je uhićen i priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025