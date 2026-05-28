Hrstić u Mostaru: Nastavljamo podupirati zdravstvo u BiH

Najava nastavka potpore dolazi nakon što je ovoga tjedna u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar izvedena prva transplantacija bubrega, čime je ta bolnica započela vlastiti transplantacijski program. Zahvat su u ponedjeljak izveli liječnici SKB-a Mostar uz pomoć transplantacijskog tima Kliničke bolnice Merkur iz Zagreba. Bubreg je sinu darovao otac, a iz bolnice su izvijestili da su donor i primatelj nakon operacije dobro.

Kirurški dio transplantacijskog tima vodio je Mario Sučić iz zagrebačke KB Merkur. Iz SKB-a Mostar rekli su da su pripreme za prvu transplantaciju trajale oko godinu dana, dok se na uspostavi programa radilo gotovo dva desetljeća.

Hrstić je, kako je priopćeno iz HDZ-a BiH, tijekom susreta s predsjednikom stranke Draganom Čovićem i kandidatkinjom za predsjedništvo BiH Darijanom Filipović istaknula da Hrvatska želi nastaviti suradnju s Bosnom i Hercegovinom u zdravstvu te pomagati projekte koji pacijentima omogućuju bolje liječenje u njihovoj zemlji.

Posebno je govorila o jačanju suradnje u transplantacijskoj medicini, razvoju darivanja organa i povezivanju transplantacijskih centara u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Na sastanku je bilo riječi i o potpori Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar. Hrvatska vlada ove je godine odobrila 10,3 milijuna eura za podmirenje dijela dugova te bolnice prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala.