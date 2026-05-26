Bulj poručio: Cetinska krajina ostaje bez liječnika, hitno treba osnovati Opću bolnicu u Sinju

Gradonačelnik Sinja i saborski zastupnik Mosta Miro Bulj u utorak je ispred Ministarstva zdravstva ponovno upozorio na kontinuirano urušavanje zdravstvenog sustava u Sinju i Cetinskoj krajini te zatražio hitno poboljšanje zdravstvenih usluga i osnivanje Opće bolnice Sinj. Bulj je upozorio kako se stanovnici Sinja i cijele Cetinske krajine svakodnevno suočavaju s nedostatkom osnovnih zdravstvenih usluga, zatvorenim ambulantama, manjkom pedijatara, ukinutim rodilištem i smanjenom dostupnošću laboratorijskih pretraga. „Roditelji s bolesnom djecom danas u Sinju doslovno udaraju nosom u zaključana vrata ambulanti", napomenuo je i dodao kako ih na vratima dočekuju obavijesti da liječnika nema i da zamjena radi u drugom gradu.

To je, smatra, nedopustivo, jer se radi o području s više od 50 tisuća stanovnika koji imaju jednako pravo na zdravstvenu zaštitu kao i građani Zagreba ili bilo kojeg drugog dijela Hrvatske“, poručio je Bulj.

Napomenuo je kako je rodilište u Sinju zatvoreno pa se djeca iz Cetinske krajine više ne rađaju u svom gradu, dok roditelji za brojne zdravstvene usluge moraju putovati u Split, čime se dodatno opterećuje već prekapacitirani bolnički sustav.

„Prije pet mjeseci održao sam sastanak s ministricom zdravstva koja je obećala poboljšanje zdravstvenih usluga i pokretanje projekta Opće bolnice u Sinju", ističe Bulj i dodaje kako umjesto konkretnih rješenja, danas imamo još lošije stanje.

Tvrdi kako mu na službene dopise Ministarstvo nije odgovorilo te da građani svakodnevno osjećaju posljedice nebrige države. Posebno je upozorio na kronični nedostatak pedijatara u Dalmatinskoj zagori te izostanak ulaganja u specijalizacije, dijagnostiku i zdravstvenu infrastrukturu. "Od Knina do Neretve danas je svega nekoliko pedijatara. To je poraz zdravstvene politike. Ne ulaže se u mlade liječnike, ne otvaraju se specijalizacije i ne stvaraju se uvjeti da zdravstveni djelatnici ostanu raditi u manjim sredinama", naglašava Bulj i dodaje kako posljedice takve politike najviše osjećaju djeca i njihove obitelji.

Smatra kako je za takvo stanje odgovorno Ministarstvo zdravstva i Splitsko-dalmatinske županije koja upravlja Domom zdravlja. „Cetinska krajina ne smije biti zaboravljeni dio Hrvatske. Dok je većina bolničkih kapaciteta koncentrirana oko Zagreba, stanovnici Dalmatinske zagore ostaju bez osnovnih zdravstvenih usluga", napominje Bulj i dodaje kako to nije pitanje politike, nego jednakosti građana i prava na zdravstvenu zaštitu.

Najavio je aktivnosti i pritisak na nadležne institucije sve do ispunjenja zahtjeva za vraćanjem zdravstvenih usluga i pokretanjem Opće bolnice Sinj. ''Ovo je posljednje upozorenje. Tražimo konkretne poteze, a ne nova obećanja. Građani Cetinske krajine zaslužuju dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Od toga nećemo odustati“, poručio je Bulj.