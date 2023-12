Hrvat iz Praga: 'Pola sata prije masakra sam šetao tu, na prvu nisam vjerovao što se događa'

Prošao sam tamo kraj sveučilišta možda pola sata prije pucnjave. No, za pucnjavu na fakultetu sam doznao preko obavijesti za breaking news na telefonu dok sam po gradu obavljao zadnju nabavku za praznike. Na prvu nisam uopće shvaćao koliko je ozbiljno dok me nije kontaktirala prijateljica što se događa u Pragu i jesmo li u redu. Nakon toga sam išao vidjeti vijesti i ostao šokiran. Razina nasilja za kakvu do sada nisam vjerovao da je moguća u Pragu, ispričao nam je naš sugovornik, inače Hrvat koji boravi u Pragu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... opsadno stanje u pragu, studenti se skrivaju na krovu | Video: 24sata/REUTERS

- U međuvremenu je u centru grada nastalo opsadno stanje, policija izvještava da prijetnje više nema, ali mole građane da ne dolaze u taj dio grada te ako tamo žive da ne izlaze van. Temeljno pitanje koje me sada brine je kako je moguće da ikakva privatna osoba ima u posjedu takvu vrstu vatrenog oružja. Strahovito ružno i beskonačno tužan početak praznika - rekao je potreseni sugovornik.

Policija je u četvrtak poslijepodne raspisala potragu za Davidom Kozákom (24), kojeg povezuje sa slučajem nasilne smrti u selu Kladensko.

Naknadno je postalo jasno da je traženi muškarac koji je poslijepodne na Filozofskom fakultetu u Pragu ubio 15 ljudi i ranio više desetaka. Napadač je mrtav, piše Novinky.