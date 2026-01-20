Obavijesti

News

Komentari 0
PROVJERITE LISTIĆE

Hrvat na Eurojackpotu osvojio više od pola milijuna eura!

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Hrvat na Eurojackpotu osvojio više od pola milijuna eura!
Foto: Hrvatska lutrija

Tri igrača u Europi osvojila su dobitak 5+1 vrijedan 517.369,70 eura, a jedan od njih uplatio je listić u Hrvatskoj

Admiral

U večerašnjem izvlačenju igre Eurojackpot, održanom u utorak 20. siječnja 2026., izvučeni su brojevi 16, 26, 32, 37 i 45 te dodatni brojevi 2 i 3. Glavni dobitak 5+2 nije pogođen. 

Tri igrača u Europi osvojila su dobitak 5+1 vrijedan 517.369,70 eura, a jedan od njih uplatio je listić u Hrvatskoj. 

SRETNI POŽEŽANIN Hrvat osvojio 356 tisuća eura na Eurojackpotu: 'Promijenio sam taktiku. Od sreće nisam spavao'
Hrvat osvojio 356 tisuća eura na Eurojackpotu: 'Promijenio sam taktiku. Od sreće nisam spavao'

Hrvatska ima i dobitnika u kategoriji 4+2, koji je osvojio 6.562,80 eura, kao i osam dobitnika u kategoriji 4+1 s osvojenih 345 eura. Dobici su zabilježeni i u nižim kategorijama, pa je više od 10 tisuća hrvatskih igrača osvojilo iznose od 9,90 do 188,50 eura.

Ukupna uplata u ovom kolu iznosila je više od 36 milijuna eura, dok su igrači iz Hrvatske uplatili 677.903,40 eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Zaveži mi ženu i siluj je. Ona to voli'... Namamio ga je u BDSM fantaziju. Onda ih je ubio oboje
SLUČAJ POTRESAO AMERIKU

'Zaveži mi ženu i siluj je. Ona to voli'... Namamio ga je u BDSM fantaziju. Onda ih je ubio oboje

Brendan Banfield (40), agent porezne uprave u Virginiji i brazilska kućna pomoćnica Juliana Peres Magalhães (25) izveli su morbidan plan kako bi se riješili njegove supruge. Ubili su i muškarca kojeg su namamili
Američki autogol: Izračunali tko plaća trošak Trumpovih carina
STUDIJA OTKRILA PODATKE

Američki autogol: Izračunali tko plaća trošak Trumpovih carina

Istraživači s Instituta Kiel utvrdili su da strani izvoznici apsorbiraju zanemariv udio troškova, tek oko četiri posto, dok se preostalih 96 posto prelijeva izravno na američke uvoznike i potrošače
UŽIVO Donald Trump: Saznat ćete koliko sam spreman ići daleko zbog Grenlanda
PRATITE NA 24SATA

UŽIVO Donald Trump: Saznat ćete koliko sam spreman ići daleko zbog Grenlanda

Trump ne odustaje od Grenlanda i spominje i vojnu invaziju. Danska je poslala vojsku koja će sudjelovati u vježbi Arctic Endurance. Kako bi umirili ratobornu Ameriku, Kopenhagen je predložio stalnu NATO misiju na arktičkom otoku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026