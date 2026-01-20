Hrvat na Eurojackpotu osvojio više od pola milijuna eura!

U večerašnjem izvlačenju igre Eurojackpot, održanom u utorak 20. siječnja 2026., izvučeni su brojevi 16, 26, 32, 37 i 45 te dodatni brojevi 2 i 3. Glavni dobitak 5+2 nije pogođen.

Tri igrača u Europi osvojila su dobitak 5+1 vrijedan 517.369,70 eura, a jedan od njih uplatio je listić u Hrvatskoj.

Hrvatska ima i dobitnika u kategoriji 4+2, koji je osvojio 6.562,80 eura, kao i osam dobitnika u kategoriji 4+1 s osvojenih 345 eura. Dobici su zabilježeni i u nižim kategorijama, pa je više od 10 tisuća hrvatskih igrača osvojilo iznose od 9,90 do 188,50 eura.

Ukupna uplata u ovom kolu iznosila je više od 36 milijuna eura, dok su igrači iz Hrvatske uplatili 677.903,40 eura.