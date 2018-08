Hrvat na jeftinom letu sreo austrijskog kancelara Kurza

Hrvat Nikola Grubišić sreo je na letu iz Barcelone za Beč austrijskog kancelara Sebastiana Kurza. Oduševila ga je Kurzova jednostavnost i činjenica da je putovao niskotarifnom kompanijom.

- I tako sjednem ja sinoć na let iz Barcelone za Bec, putujem niskotarifnom kompanijom (Eurowings), kad ulazi neka poznata faca - vidim klinci se slikaju s njim, odrasli ga pozdravljaju, pitam stjuardesu tko je, kaže Austrijski kancelar Sebastian Kurz...

Dakle Austrijski kancelar je uredno čekao sa svim ostalim putnicima niskotarifni let koji je kasnio 2 sata, sjeo u ekonomsku klasu, bez delegacije, osiguranja i ostalih piz...... bez kojih naši političari ne mogu niti do WC-a... Kad smo sletjeli u Bec mislio sam si da ce ga barem tamo dočekati osiguranje, međutim čovjek izdaje kao svi ostali putnici, sam pokupi svoju prtljagu i napusti aerodrom sam samcat... I onda povuci paralelu s našim političarima koji su si umislili da su Bogovi... - napisao je Nikola na Facebooku.