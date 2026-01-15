VIDEO Zastrašujuće snimke nesreće iz tunela u Austriji

Jedna je osoba ozlijeđena u prometnoj nesreći u petak u Austriji oko 18 sati, kada se kamion zabio u zid tunela i zapalio se. Teretni kamion s poluprikolicom udario je u lavinsku barijeru na ulazu u tunel i potom se svom snagom zabio u lijevi zid tunela.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:35 Zastrašujuće snimke nesreće u tunelu | Video: Vatrogasne postrojbe okruga Pongau

Kako je objavila austrijska policija, stradao je 41-godišnji rumunjski vozač koji je u bolnici u teškom stanju.

Neki mediji prenose kako se radi o hrvatskom vozaču.

Foto: Vatrogasne postrojbe okruga Pongau

Tijekom udara je došlo do požara kamiona i teretnog dijela u lojem se nalazio prazni materijal za pakiranje. Vozač se oslobodio iz kabine i otrčao u tunel, ali nakon 50-ak metara se srušio, izvijestili su austrijski vatrogasci.

Ubrzo su pronašli vozača, izvukli ga iz tunela i predali hitnoj pomoći.

Foto: Vatrogasne postrojbe okruga Pongau

Teretnjak je u nekoliko minuta zahvatio požar i u potpunosti je izgorio. Zbog velike vrućine nastala je značajna šteta na konstrukciji tunela. Požar su ugasili u 19:30, a radovi na uklanjanju izgorjelog kamiona nastavili su se do kasno u noć.

Foto: Vatrogasne postrojbe okruga Pongau

Autocesta A10 bila je potpuno zatvorena u oba smjera od 18:00 do 23:00 sata tijekom trajanja operacije. U akciji je sudjelovalo 110 vatrogasaca s 20 vozila i 18 djelatnika hitne pomoći sa šest vozila.