HRVAT SE ŠOKIRAO 'Brojevi rođendana djece donijeli su mi 415.000 €! Misle da se šalim'

Igrač iz Ogulina osvojio je u 52. kolu Eurojackpota dobitak 5+1 u iznosu od 415.489,00 eura. Dobitni listić uplatio je na prodajnom mjestu Hrvatske Lutrije u Ogulinu, u Ulici Vladimira Nazora 15, odigravši tri kombinacije, a jedna od njih pokazala se dobitnom, priopćili su iz Hrvatske lutrije.

Eurojackpot igra redovito, a brojeve godinama bira prema datumima rođenja - vlastitim i svoje djece. Baš su mu oni u 52. kolu donijeli dobitak koji ga je, kako kaže, potpuno iznenadio.

Da je listić dobitan, saznao je na prodajnom mjestu koristeći aparat za provjeru listića. Na trenutak je zastao, uvjeren da je riječ o manjem iznosu, pa je odlučio još jednom provjeriti brojeve. Kako je uspoređivao kombinaciju s izvučenima, iznenađenje je raslo iz sekunde u sekundu - sve dok nije shvatio da je osvojio 415.489,00 eura.

Sretnu vijest odmah je podijelio s obitelji, no isprva mu nisu vjerovali - pomislili su da se šali jer im je bilo teško povjerovati da je osvojio tako velik iznos.

Dobitnik kaže kako još nema konkretne planove kako će iskoristiti osvojeni iznos. Eurojackpot će nastaviti igrati i dalje, ali će nakon ovog dobitka promijeniti brojeve dok za njega, kako kaže, najveća sreća ipak ostaje zdravlje.

Dobitniku iz Ogulina nedostajao je još jedan broj za jackpot, a u Hrvatskoj je ove godine ostvareno već devet dobitaka 5+1.