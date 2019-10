Hrvat serijski ubojica umire od raka u bolnici: Ubio je 7 ljudi

Posljednjih nekoliko tjedana serijski ubojica Ivan Milat je u agoniji. Vjeruje se da ga dijeli još samo nekoliko dana od smrti. Iz zatvorske bolnice nedavno je prebačen u bolnicu Prince of Wales u Sydney i tamo sada čeka smrt.

No, usprkos činjenici da će uskoro umrijeti i da već služi kaznu za brojna ubojstva, Milat ni na samrtnoj postelji ne priznaje krivicu za brutalna ubojstva koja je počinio.

Ubojstva ne priznaje ni na smrtnoj postelji

Svome bratu Billu i njegovoj supruzi Carol koji su ga došli posjetiti u bolnicu Milat je rekao da nema što priznati i zatražio je da mu ne dovode svećenika.

Oduvijek je tvrdio da je nevin, a brat i njegova supruga izjavili su za medije da su ga pitali smatra li se krivim, još jednom, nakon svih godina ponovio - ne.

- Rekla sam mu 'znam da si kršćanin i vjernik, zato te pitam jesi li to učinio ili ne. Ako želiš razgovarati sa svećenikom dovest ćemo ga'. Ali onda je opet počeo nabrajati razloge zbog kojih nije mogao počiniti te zločine, pa sam mu se ispričala što ga to uopće pitam, ali da je to pitanje koje sve zanima - ispričala je za medije Carol Milat.

Ovaj silovatelj i koljač, potomak Hrvata koji je davno doselio u ovu zemlju, u pamćenju Australaca i danas je jedna od najmračnijih točaka u povijesti.

Osuđen je na sedam doživotnih kazni bez mogućnosti pomilovanja zbog ubojstava turista u Australiji između 1989. i 1994. godine. Netragom su nestajali sve do 1992. godine kada su pronađena tijela dvije žrtve. Dvije djevojke iz Britanije, Caroline Clark i Joanne Walter nestale su nekoliko mjeseci ranije. Jedna je imala 15 ubodnih rana, a druga je upucana 10 puta.

Godinu dana kasnije pronađena su još dva tijela, mjesec dana nakon još tri. Svi slučajevi bili su slični. Nekim je žrtvama odrubio glave mačetom dok su bili živi.

'Kakva ubojstva, pobogu?!'

Uhićen je 22. svibnja 1994. kad je 50 specijalaca australske policije upalo u njegov dom u Eagle Valeu i navuklo mu na ruke lisičine.

- Pa, što vam je? Kakva ubojstva, pobogu? - govorio je policajcima dok su ga odvodili. Osim mnoštva drugih kompromitirajućih dokaza, u kući SU pronašli svu silu oružja kojim je Milat bio fasciniran cijeli život.

Stjepan Milat, otac Ivana Milata u Blatu na Korčuli. Kako je obitelj živjela u velikom siromaštvu, Ivanov djed je svojeg sina Stjepana i njegovog brata uoči punoljetnosti poslao da posao i život krenu tražiti u bijeli svijet. Obojica su neko vrijeme plovili na prekooceanskom brodu radeći najteže poslove, a Stjepan se skrasio u Australiji i tamo ostao živjeti.

Brat i sestra mu poginuli pred očima

Stjepan je u braku s Margaret, kćeri engleskih imigranata, dobio osmero djece. Ivan Milat rođen je kao najmlađe dijete. Otac Stjepan bio je izrazito nasilan alkoholičar koji je često napadao i tukao majku. Od svih braće i sestara, Ivan Milat činio se kao najperspektivnije dijete. Iako je odrastao u disfunkcionalnoj obitelji, bio je pametan, poslušan i vrijedan, postizao je izvrsne rezultate u školi.

No kako je obitelj bila vrlo siromašna, Ivan je s 15 godina napustio školu i počeo tražiti posao na okolnim gradilištima. Ubrzo je sve krenulo nizbrdo. Sa 17 godina uhićen je prvi put zbog provale pa je pola godine proveo u domu za maloljetne delinkvente.

Nakon izlaska iz doma nastavio je s provalama u automobile, no u mladićevoj glavi nešto se definitivno prelomilo kada se 1971. godine prvi našao na mjestu nesreće u kojoj su smrtno stradali njegov brat i najmlađa sestra.

Samo dva mjeseca nakon tog događaja, dvije autostoperice optužile su Milata za pokušaj silovanja. Tvrdile su da ih je vezao, pokazivao im nož, tražio od njih da ne vrište dok im bude rezao grkljan... Tada je uhićen, ali oslobođen od optužbi zbog nedosljednog svjedočenja jedne od žrtava.

Pristojan, odgovoran, točan

Trebalo je proći još dva desetljeća da policija shvati kako je Ivan Milat, i dalje nepušač, antialkoholičar, neporočan, uredan, pristojan, točan i odgovoran na svom radnom mjestu kao vozač kamiona počinio niz brutalnih ubojstava zbog kojih ga je sud zauvijek zatvorio iza rešetaka.

Ivanov brat Boris Milat 2015. rekao je novinarima da je siguran da je njegov brat svojedobno ubio i jednog vozača taksija.

- Mislim da je, zapravo, počinio mnogo više ubojstava od ovih sedam - rekao im je.

- Koliko točno? - pitali su ga.

- Oko 28 ubojstava - rekao je brat Boris ono što su najozbiljnije sumnjali svi uključeni u jedan od najgorih slučajeva serijskog ubojice u povijesti Australije.

O Milatovom životu i ubojstvima snimljena je emisija Hvatanje Milata (izv. Catching Milat) bila je jedna od najgledanijih emisija na Seven Networku, drugoj najvećoj komercijalnoj TV kući u Australiji, a još prije toga snimljen je serijal Wolf Creek.