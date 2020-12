Hrvat u Trieru: Ljudi su se jako uplašili, nikome nije svejedno...

Nadamo se da je sve ovo iza nas. Vidim po svojim prijateljima s kojima sam se čuo da im nije svejedno, ispričao nam je Hrvat koji u Trieru živi već dvije godine

<p>Napad je bio nekih 15 minuta od mjesta gdje stanujem. Prvo sam vidio Hitnu pomoć i policiju. Nisam znao što se događa, onda su mi prijatelji javili, ispričao nam je Hrvat<strong> A.F. </strong>koji se u Trier doselio prije dvije godine, kako kaže, "trbuhom za kruhom". </p><p>Podsjetimo, u Trieru je petero ljudi smrtno stradalo kada je auto naletio na njih u pješačkoj zoni, a još 15 ljudi je ozlijeđeno. Među poginulima je i devetomjesečna beba. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Strava u Trieru </strong></p><p>A.F. je poručio kako su se ljudi ozbiljno uplašili zbog nedavnih terorističkih napada i da su mislili da će ih biti još. No, iako je isprva policija tretirala slučaj kao teroristički napad, istraga do sad nije ustanovila da se o tome radi niti da napad ima vjerske ili političke motive. </p><p>- To se dogodilo u vrijeme kada se djeca vraćaju doma i prolaze točno na mjestu gdje je vozač pogazio ljude. Nadamo se da je sve ovo iza nas. Vidim po svojim prijateljima s kojima sam se čuo da im nije svejedno - rekao nam je. </p><p>Podsjetimo, napadač (51) je uhićen nekoliko minuta nakon napada i ispitan u policijskoj postaji. Danas bi trebao biti doveden pred sud koji će odlučiti hoće li ići u istražni zatvor. Kako se doznaje od vlasti u Trieru, muškarac navodno ima i mentalne probleme, a zadnjih nekoliko dana je živio u automobilu kojim se i zabio u ljude te usmrtio petero.</p><p>Ubijene su dvije žene u dobi od 25 i 73 godine, muškarac (45), devetomjesečno dijete te još jedna žrtva za koju strani mediji navode da se radi o ženi (52). Majka poginule bebe nalazi se u bolnici. </p>