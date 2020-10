Hrvat ubio brata u Njemačkoj: 'Bili su dobri susjedi, a njihov otac je bio lud za oružjem'

Susjedi tvrde da su braća bili pristojni i mirni susjedi, ali da su evidentno imali problema. Otac braće je umro u rujnu, a skupljao je oružje. U stanu je navodno bilo svega, od sablje do sačmarice

<p>Hrvatski državljanin star 30 godina uhićen je jučer ujutro u gradu Emmeringu nedaleko od Münchena zbog sumnje da je mačetom ubio tri godine starijeg brata. Ubojstvo je prijavila susjeda kojoj se ubojica sav krvav pojavio na ulaznim vratima i priznao zločin. Brata je prema navodima policije ubio velikim nožem ili mačetom nakon svađe.</p><p>Novinari njemačkog <a href="https://www.sueddeutsche.de/muenchen/fuerstenfeldbruck/emmering-toedliche-attacke-mit-machete-1.5060028">Süddeutsche Zeitunga</a> razgovarali su sa susjedima koji tvrde da su braća bili pristojni i mirni susjedi, no da su evidentno imali problema. </p><p>- To je teško za nas, svi smo u šoku. Dečki su uvijek bili simpatični i pristojni - izjavila je novinarima susjeda čiji je stan smješten kat ispod stana u kojem se dogodio zločin. </p><p>Susjed iz kuće pokraj zgrade u kojoj su živjela braća rekao je da je oko četiri sata ujutro čuo buku iz stana. U rujnu je preminuo njihov otac i od tada su živjeli sami u stanu. Prema svjedočenju tog susjeda svako malo su se prepirali iz različitih razloga, a u četvrtak ujutro je situacija eskalirala. Nekoliko minuta nakon ubojstva, mlađi je brat pozvonio na vrata susjede koja živi ispod njega i ispričao joj što je napravio. Njegova odjeća je bila potpuno prekrivena krvlju. </p><p>- Mlađi brat je u srijedu imao rođendan. Obojica su radili u obližnjem supermarketu - izjavio je njihov poznanik iz susjedne kuće koji se često zabavljao s njima. - Na tim zabavama bilo je puno žestokog pića. Znam ih već 20 godina, i nerijetko sam ih viđao s modricama ispod oka ili previjenim ranama na rukama. Njih dvojica su se znali žestoko sukobljavati </p><p>Poznanik je dodao da je jednom prilikom u njihovom stanu u jednoj škrinji vidio čitav arsenal oružja. Bilo je tu svega, od sablje do stare puške sačmarice za koju ne zna je li bila ispravna. Otac je bio na glasu kao "lud za oružjem", obilazio je sajmove i skupljao svoje "blago". Pokraj zgrade još uvijek stoji njegov automobil pun različitog "smeća".</p><p>- Mlađi brat je bio uvijek razumniji. Uzorno se brinuo o ocu koji više nije mogao raditi kao vozač autobusa kad mu se zdravstveno stanje pogoršalo. Oba brata bili su uzoriti radnici i vrijedno radili do kasno kako bi nakon smrti oca pokazali da imaju situaciju pod kontrolom - rekla je jedna susjeda. </p><p>- Još jučer sam ih vidio na cesti i pristojno su me pozdravili - dodao je susjed. </p><p>Prema tvrdnjama njemačkih medija razlog za ubojstvo mogla bi biti ovisnost o drogi. Navodno je mlađi brat u nekoliko navrata pokušavao bez uspjeha izvući starijeg brata iz "pakla droge". "Osumnjičeni 30-godišnji hrvatski državljanin uhićen je na mjestu događaja te je na prijedlog Državnog odvjetništva München II izveden pred nadležnog suca istrage koji mu je odredio istražni zatvor. Osumnjičeni je potom odveden u istražni zatvor", priopćila je policija.</p>