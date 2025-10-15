Hrvata u Dublinu pretukli do smrti jer je navodno napao tinejdžera: 'Čekam stranu p**'

Troje muškaraca optuženih za ubojstvo Hrvata Josipa Štroka (31), u Dublinu znali da je njihova žrtva strani državljanin kada su ga krenuli progoniti, rekao je odvjetnik poroti na Visokom kaznenom sudu u Irskoj. Smatra kako status 31-godišnjeg Josipa Stroka kao stranog državljanina ima važnost u slučaju trojice muškaraca optuženih za njegovo ubojstvo.

Državni odvjetnik Seoirse Ó Dúnlaing SC naveo je da je jedan od optuženih, 44-godišnji Mark Lee, dva dana nakon napada policiji izjavio da je šetao "gore-dolje s dva psa" ispred centra za smještaj tražitelja međunarodne zaštite (IPAS) "čekajući neku stranu pi*ku koja napada dijete nožem".

Ó Dúnlaing je dodao kako tužiteljstvo vjeruje da je taj komentar relevantan za ono što porota mora razmotriti. Sudu je predočena i glasovna poruka koju je Lee navodno poslao prijatelju nekoliko sati nakon napada, piše Irish Mirror.

- Prijatelju, budi tamo za 20 minuta. Upravo sam razbio poljske dečke i ostavio ih da umru jer su pretukli nekog klinca - piše u navodnoj poruci. Strok je navodno bio meta, jer kako tvrde osumnjičenici, napao je 17-godišnjeg mladića na autobusnoj stanici nakon prepirke oko upaljača.

Sukob zbog upaljača?

Tužitelj je naveo da su 30. ožujka 2024. poslijepodne Štrok i Družinec pili alkohol u većim količinama te su otišli u mjesto Clondalkin Village, gdje su čekali autobus koji ih je trebao odvesti blizu Družinecove kuće u naselju Grangeview.

Na autobusnoj stanici, rekao je Ó Dúnlaing, dvojica Hrvata sukobila su se sa 17-godišnjim mladićem nakon svađe oko upaljača. Mladić je potom trojici drugih tinejdžera ispričao što se dogodilo i da je napadnut, a oni su se zajedno sa Štrokom i Družinecom ukrcali u autobus.

Kad je autobus stao, dvojica Hrvata i trojica mladića izišli su, ne razmijenivši međusobno ni riječ. Dvojica od te trojice tada su srela optuženog Marka Leeja. Ó Dúnlaing je rekao da tužiteljstvo tvrdi kako su mu mladići rekli da je jedan od njihovih prijatelja napadnut zbog upaljača. Lee je, prema riječima tužitelja, odmah ušao u svoju kuću i izišao nakon 47 do 50 sekundi, zajedno s Raffertyjem i Delappeom. Delappe je, dodao je, u ruci imao neki predmet.

Zatim su potrčali za dvojicom Hrvata i nasrnuli na njih, izjavio je Ó Dúnlaing. Poroti je objasnio kako se zajednički plan može uspostaviti u trenu te da je „nešto“ u toj kući potaknulo njih trojicu da izađu van.

Ó Dúnlaing je također naveo da snimka nadzorne kamere u blizini nije zabilježila nikakve naznake o "strancima ili pridošlicama", no glasovna poruka koju je Lee te večeri poslao prijatelju na mobitel smatra se važnim dokazom u ovom predmetu.

Priznali krivnju za nanošenje tjelesnih ozljeda

Mark Lee, bez stalne adrese, i Anthony Delappe (19) iz Melrose Avenuea u Clondalkinu, izjasnili su se da nisu krivi za ubojstvo, ali jesu za ubojstvo iz nehaja Josipa Štroka u Grangeview Wayu u Clondalkinu 3. travnja 2023. Treći optuženi, Connor Rafferty (21) iz Castlegrange Closea, izjasnio se da nije kriv za ubojstvo.

Sva trojica priznala su krivnju za nanošenje tjelesnih ozljeda Štrokovu prijatelju, Davidu Družinecu (29), na istoj lokaciji. Štrok je preminuo četiri dana nakon napada od ozljeda zadobivenih tupim predmetom.

Suđenje se nastavlja pred sutkinjom Mary Ellen Ring i porotom.