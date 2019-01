'Hrvati će još živjeti u bijedi i apatiji, ali nazire se svjetlo...'

O mitu i korupciji u Hrvatskoj...

'Poznati svjetski treneri govore da je korupcija igra koju igra cijeli svijet, no na kraju uvijek pobjeđuje Hrvatska'

Dubravko Miličić, zamjenik urednika Sporta:

Jesu li Hrvati dobri jedino u sportu?

Ma kakvi, izuzetne rezultate zabilježili smo i u iseljavanju, nepotizmu, uhljebljivanju, brain drainu.... A naši su stručnjaci diljem svijeta priznati i u obijanju draguljarnica, krijumčarenju narkotika i slično, premda su i naši regionalni susjedi svjetski prvaci u tim disciplinama.

Hoćemo li se ikad odreći mita i korupcije?

Grčka drama počiva na mitu, a Hrvatska na korupciji. Jedna je to od stvari po kojoj smo u samom svjetskom vrhu i bilo bi se glupo odreći je. Bio bi to pucanj u koljeno vlastitom identitetu. Uostalom, poznati svjetski treneri govore da je korupcija igra koju igra cijeli svijet, a uvijek pobjeđuje - Hrvatska.

Čemu se Hrvati mogu nadati, što bi mogli napraviti da bude bolje?

Uzeti strelice, zavrtjeti globus i ako zaobiđu Marjansku brazdu, pustinju Gobi i upravo proključali vulkan Krakatau, te sjedište poznate nevladine organizacije u Palermu, velike su šanse da će pronaći bolje mjesto za život. Iako, o privlačnosti ogromne pustinje Gobi u središnjoj Aziji, točnije, na području sjeverne i sjeverozapadne Kine i južne Mongolije naspram Hrvatske postoje oprečna mišljenja. Neki smatraju da je to bolje rješenje, a neki da je puno bolje. Naime, pustinja je komforna, prostrana, ima čak 1.300.000 kvadratnih kilometara, a ima i brojne oaze. Hrvatska nema niti jednu oazu, osim Republike Irske.

Mevludin Duvančić, vidovnjak:

Bez obzira koliko se svi mi trudili, još uvijek smo svi na Balkanu, na poluotoku gdje još uvijek u nama vlada ta nekakva balkanska sadržina. Hrvatska dobiva novac od EU u mnogim sektorima, no ljudi i dalje loše žive. Na vlasti bi trebali doći pametni i dobri ljudi koji bi zemlju izvukli iz problema, no kod nas uvijek mito i korupcija, nepotizam te vlastiti interesi dolaze u prvi plan. Nema tu poštovanja prema drugima i manjima, jer uhvatili smo se jednog lobija, jedne ili dvije stranke, i onda se čitava politika vrti samo oko njih, a ne oko služenja ljudima. I dok je to tako, teško ćemo naprijed. No prosperitet će se i dalje osjećati u sportu i turizmu, slijede sve bolji rezultati u novoj godini.Ljudima savjetujem da se okrenu duhovnom svijetu, da više vjeruju u boga, da se mole i više druže. Znam da ne možemo bez materijalnog, no bilo bi dobro o tome što manje razbijati glavu. Ljudi bi trebali pozitivnije razmišljati, sebe vidjeti u nekom drugom krugu, meditacijom se odmaknuti od sive stvarnosti. Od svega se toga treba malo povući i isključiti jer nažalost siti i dalje neće vjerovati gladnom. Ne trebaju ljudi biti prenapeti nego se, koliko mogu, što više opuštati i gledati u životu neke duhovnije stvari i činiti dobro drugima. Vidim i u pitanjima koja mi ljudi šalju u Astralu da sinovi sve više napuštaju majke, brakovi i obitelji se raspadaju, dugovi gomilaju.... Treba razmišljati o svjetlu i pozitivnim stvarima u životu, djelovati racionalnije i širiti više ljubavi.

O prošlim i budućim uzorima Hrvata...

'Ustaše i partizani su folklor i unosan biznis. I dokle god budu valuta za političke bodove nitko ih se neće odreći'

Merita Arslani, urednica portala Express.hr:

U koga se Hrvatska treba ugledati, prema čemu treba težiti?

Sad bi bilo najmudrije reći da se ugledamo na skandinavske zemlje, ali nije ni tamo sve bajno. Trebamo težiti prema dobrim stvarima i više ih isticati, prema pravednosti i toleranciji, pa se nećemo trebati na nikoga ugledati. Pa zar nisu svi drugi ljubomorni na nas, odnosno naše more, sunce, ležernost i ostale ljepote?

Hoćemo li prihvatiti prošlost i odreći se ustaša i partizana?

Prošlost smo manje više prihvatili, ali svatko na svoj način. Doduše, previše je onih koji su je prihvatili pogrešno pa se nikako ne možemo dogovoriti tko je bio na pravoj strani povijesti. Ustaše i partizani su folklor koji su unosan biznis i dokle god budu valuta za političke bodove nitko ih se neće odreći.

Što Hrvatima nedostaje, na čemu trebaju više raditi, što su njihove mane, a što vrline?

Hrvatima prije svega nedostaje novca, ali i nade da će ga ikad imati dovoljno. Nedostaje im i malo pozitive, ali s obzirom na društvo u kakvom živimo razumljivo je da je teško naći motiv za ljepši pogled u budućnost. Mana imamo za izvoz, ali okrenimo se vrlinama: znamo se veseliti, rado ćemo pomoći, cijenimo uspjehe ne samo svoje već i tuđe i ne odustajemo nakon prve prepreke. Na ovom zadnjem bismo zapravo mogli još malo raditi pa onda na kraju i ugledati svjetlo na kraju tunela.

Mirela Marković, vidovnjakinja:

Sve je manje novca, preopterećeni smo problemima i egzistencijom, druge i ne vidimo. Vidim da će do šestog mjeseca Hrvatska djelovati izolirano, građani će živjeti u bijedi i apatiji. Mogući su razni štrajkovi, i dalje će biti otkaza. No ljudi ipak neće bježati iz zemlje kao prethodnih godina. Situacija će se ipak poboljšati, a to se prije svega odnosi na drugu polovicu godine. Stanje će se popraviti, ponajprije u financijama. Hrvatska će djelovati zrelije i borbenije. U drugoj će polovici godine Hrvatska svu energiju uložiti u pokretanje poslova, narod će više raditi. Hrvatska će biti na meti, djelovat će neobično, ekstravagantno i atraktivno drugim zemljama, što će pomoći našem imidžu u svijetu. Naši sportaši će i dalje biti izuzetni, ponajprije u nogometu, rukometu i vaterpolu, no i u pojedinačnim sportovima. I loto će se više igrati, bit će više dobitnika. I dalje će biti velikih polemika i kritika oko ministra zdravstva Milana Kujundžića. Skandali u zdravstvu će se nastaviti, no on će se uvijek nekako uspjeti izvući. Usluge u zdravstvu će biti sve lošije, a medicinsko osoblje će i dalje odlazit iz zemlje. Kujundžić će sve više pogodovati privatnim interesima, kvalitetna usluga bit će moguća samo za one koji imaju novca. Davora Bernardića i dalje ruše u stranci, očekuju ga burna vremena. Unutarnje borbe će još više oslabjeti SDP, a rejting će padati. Andrej Plenković iznimno dobro pliva u nemirnim političkim vodama, a nakon svega ga očekuje Bruxelles.

O iseljavanju Hrvata u obećane zemlje...

Veliki dio mladih, radno sposobnih ljudi naime već je iselio pa se bazen potencijalnih migranata smanjuje

Boris Rašeta, novinar i kolumnist 24sata:

Hoće li prestati iseljavanje Hrvata?

Neće, ali tempo egzodusa - kojega je Šeks nazvao ‘egzodusom biblijskih razmjera’ - jenjava. To ipak nije tako dobar znak kako se čini. Veliki dio mladih, radno sposobnih ljudi naime već je iselio pa se bazen potencijalnih migranata smanjuje.

Može li se tu što učiniti?

Može, dapače, može puno. Irska je 2003. imala manje od 4 milijuna ljudi, a sad ima nešto manje od pet. Mi smo te godine imali 4,6 milijuna ljudi, a danas imamo oko četiri. Irska je, štoviše, u tom razdoblju proživjela jedan veliki egzodus, ali su se njene vlade posvetile reformama i posve preokrenule trend. Prirodno i fizičko kretanje populacije nije samo demografska varijabla - ono ovisi o gospodarstvu, pravdi, pravnoj državi, standardu, a na kraju i o populacijskim politikama. Kad bi Hrvatska krenula prema transformaciji u regularno tržišno društvo, u pravnu državu, u državu bez prevelike administracije i javnog sektora, u društvo u kojemu je lako započeti biznis, ovaj bi se trend preokrenuo.

Ljevica i desnica u Hrvatskoj?

Jačat će Živi zid, slabjeti SDP, jačat će opcija Dalije Orešković i Mislava Kolakušića. Veća navala migranata mogla bi dodatno ojačati Živi zid koji intenzivno eksploatira tu temu - oni su na desnim pitanjima desni, pa istiskuju Hasanbegovića i Esih, na populističkim su pitanjima populističkiji od Kolinde i Bandića, a na socijalnima su ljeviji od SDP-a pa svima kradu dio kolača. Pernar, Dalija i Kolakušić zabit će zadnje čavle u lijes SDP-a, a zakucali su ih lideri te stranke, zaključno s Bernardićem.

Vera Čudina, vizionarka:

Iseljavanje iz Lijepe naše nažalost se nastavlja, jer ponude za ostanak bit će jalove prirode. Sve zemlje brže napreduju od Hrvatske zato što se narod naprednijih zemalja složnije, ustrajnije i u puno brojnijem odazivu bori protiv nameta, diskriminacije, za bolja ljudskih prava, za život dostojan čovjeka… što znači da su vrlo svjesni kako državu ne čine vladajuće strukture, nego upravo narod. Mnogo toga bi moglo drugačije da Hrvatima ipak ne nedostaje volje, bez obzira što pokazuju i bunt…više trebaju raditi na duhovnom dijelu sebe, jer smiren čovjek u najvećoj neprilici pronađe priliku…i mane i vrline su nam povjerenje u obećanja, jer iako smo se opekli, radije zaboravljamo i optimizmom liječimo rane. Koči nas ponekad određen, a ponekad nedefiniran strah od pogreške u odgovornosti, a pokreće nas kada više nemamo što za izgubiti. Mi smo čudan spoj smijeha i grijeha, ali srećom uvijek s Bogom na našoj strani. U SDP-u veliko kolebanje, smjene, nemir, odlazak glavnog šefa…jednom riječju rasipanje. Jedan član ih iznova podiže na noge, pa će stranka s godinama ponovno ojačati i preuzeti vodstvo. U HDZ-u također promjene u predsjedništvu stranke, ali stranka ostaje jaka i vodeća. Živi zid ojačava, ali vremenom će se pojaviti nova stranka, koja će sve sadašnje stranke zasjeniti i zauzeti prvo mjesto. Predsjednički izbori bit će vrlo turbulentni, no muške cipele će zamijeniti elegantne ženske potpetice...

