Obavijesti

News

Komentari 1
VELIKI POSAO

Hrvati će ovog ljeta spašavati Hercegovinu od požara, posao vrijedan 1,3 milijuna eura

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Hrvati će ovog ljeta spašavati Hercegovinu od požara, posao vrijedan 1,3 milijuna eura
Mostar: Požar iznad Zalika još uvijek nije pod kontrolom, vatra se širi | Foto: Denis KapetanoviÄ /PIXSELL

Iz Air Panonije, čija je Air Tractor d.o.o. sestrinska tvrtka, poručili su da projekt nakon uspješne pilot-faze prerasta u ozbiljan i trajni operativni sustav protupožarne zaštite iz zraka

Dva protupožarna zrakoplova osječke kompanije Air Tractor ove će ljetne sezone gasiti požare na području Mostara i Hercegovine na temelju ugovora vrijednog 1,3 milijuna eura, koji je potpisan u Osijeku s Gradom Mostarom i Zračnom lukom Mostar, izvijestili su u petak iz Mostara. Zrakoplovi Air tractor bit će smješteni u Zračnoj luci Mostar, odakle će pružati zračnu potporu gasiteljima i službama civilne zaštite tijekom požarne sezone.

Riječ je o nastavku prošlogodišnjeg pilot-projekta, koji se pokazao uspješnim. Zrakoplovi air tractor su iz Mostara tada su intervenirali u gašenju 34 požara. Iz Grada Mostara ističu da je time potvrđena važnost ovakvog modela zaštite ljudi, imovine i prostora.

SLUŽBE NA TERENU Prve dramatične snimke iz Mađarske: Nakon eksplozije u MOL-u izbio veliki požar
Prve dramatične snimke iz Mađarske: Nakon eksplozije u MOL-u izbio veliki požar

Iz Air Panonije, čija je Air Tractor d.o.o. sestrinska tvrtka, poručili su da projekt nakon uspješne pilot-faze prerasta u ozbiljan i trajni operativni sustav protupožarne zaštite iz zraka.

Hercegovina je jedno od najrizičnijih požarnih područja u regiji zbog nepristupačnog terena, visokih ljetnih temperatura i velikog broja požara. Upravo zato je pomoć iz zraka često presudna za brzo zaustavljanje širenja vatre i sprječavanje većih posljedica. 

Air Panonia je priopćila da projekt predstavlja važan iskorak u zaštiti ljudi, prirode i infrastrukture, ali i primjer regionalne suradnje i razvoja specijaliziranih zrakoplovnih operacija. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Detalji šahovske afere: Ispario vrijedni Titov šah, plaćao sam sebe i svoju tvrtku iz Saveza...
FINANCIJSKI GAMBIT

Detalji šahovske afere: Ispario vrijedni Titov šah, plaćao sam sebe i svoju tvrtku iz Saveza...

Velemajstor Alojzije Janković je devet godina bio glavni tajnik Šahovskog saveza u kojeg je doveo i ministra Tomislava Ćorića, novo vodstvo ga prijavilo, a on odgovara: 'Kleveću me i to ću sve dokazati na sudu...'
Šteta u Šahovskom savezu čak 190.000 eura! Kaznena prijava protiv velemajstora. Evo zašto!
EKSKLUZIVNO DOZNAJEMO

Šteta u Šahovskom savezu čak 190.000 eura! Kaznena prijava protiv velemajstora. Evo zašto!

Šahovski savez je lani vodio sadašnji ministar Tomislav Ćorić. Kažu da je upravo on naredio unutarnju kontrolu: 'Podnijeli smo kaznenu prijavu za prijevare i pronevjeru protiv bivšeg glavnog tajnika Alojzija Jankovića'
Koja je uloga HDZ-ova Đakića u obnovi broda? Osigurao je drvo, ali spominju se i novi apartmani
AFERA U RONILAČKOM SAVEZU

Koja je uloga HDZ-ova Đakića u obnovi broda? Osigurao je drvo, ali spominju se i novi apartmani

Šef ronilačkog saveza opovrgava priče o izvlačenju novca • Njega i Đakića prozivaju za kupnju apartmana tijekom obnove • Đakić: To su insinuacije. Sve je rađeno u dobroj vjeri, ali znate onu o putu u pakao...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026