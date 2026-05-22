Hrvati će ovog ljeta spašavati Hercegovinu od požara, posao vrijedan 1,3 milijuna eura

Dva protupožarna zrakoplova osječke kompanije Air Tractor ove će ljetne sezone gasiti požare na području Mostara i Hercegovine na temelju ugovora vrijednog 1,3 milijuna eura, koji je potpisan u Osijeku s Gradom Mostarom i Zračnom lukom Mostar, izvijestili su u petak iz Mostara. Zrakoplovi Air tractor bit će smješteni u Zračnoj luci Mostar, odakle će pružati zračnu potporu gasiteljima i službama civilne zaštite tijekom požarne sezone.

Riječ je o nastavku prošlogodišnjeg pilot-projekta, koji se pokazao uspješnim. Zrakoplovi air tractor su iz Mostara tada su intervenirali u gašenju 34 požara. Iz Grada Mostara ističu da je time potvrđena važnost ovakvog modela zaštite ljudi, imovine i prostora.

Iz Air Panonije, čija je Air Tractor d.o.o. sestrinska tvrtka, poručili su da projekt nakon uspješne pilot-faze prerasta u ozbiljan i trajni operativni sustav protupožarne zaštite iz zraka.

Hercegovina je jedno od najrizičnijih požarnih područja u regiji zbog nepristupačnog terena, visokih ljetnih temperatura i velikog broja požara. Upravo zato je pomoć iz zraka često presudna za brzo zaustavljanje širenja vatre i sprječavanje većih posljedica.

Air Panonia je priopćila da projekt predstavlja važan iskorak u zaštiti ljudi, prirode i infrastrukture, ali i primjer regionalne suradnje i razvoja specijaliziranih zrakoplovnih operacija.