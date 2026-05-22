Prve dramatične snimke iz Mađarske: Nakon eksplozije u MOL-u izbio veliki požar

Do nesreće je došlo tijekom ponovnog pokretanja pogona "Olefin-1", potvrdili su mađarske vlasti i kompanija MOL. Vijest o tragediji prvi je objavio mađarski premijer Péter Magyar, koji je izvijestio da su ministar energetike István Kapitány i predsjednik uprave MOL-a Zsolt Hernádi odmah krenuli prema mjestu nesreće. Premijer je ujedno izrazio sućut obitelji poginulog radnika.

Iz MOL-a su naknadno priopćili da se incident dogodio tijekom tehničkog procesa ponovnog pokretanja proizvodnog pogona unutar petrokemijskog kompleksa. Vatrogasne službe uspjele su staviti požar pod kontrolu, a nakon višesatne intervencije vatra je ugašena. Stručne ekipe sada istražuju uzrok eksplozije.

Gradonačelnik Tiszaújvárosa György Filup izjavio je da nema potrebe za zaštitnim mjerama za stanovništvo i da građani nisu ugroženi. Kasnije je potvrdio i da je požar ugašen.

Mađarske službe za izvanredne situacije objavile su da su odmah nakon dojave na teren upućene lokalne i profesionalne vatrogasne postrojbe, uključujući ekipe iz Tiszaújvárosa i Miskolca, kao i specijalizirane jedinice civilne zaštite te mobilni laboratorij. Požar se gasio s više strana uz pomoć vodenih topova i pjene, dok su ekipe hladile postrojenje kako bi spriječile nove eksplozije.

U novom priopćenju MOL je naveo da je poginuli bio zaposlenik kompanije te poručio da će obitelji stradalog pružiti svu potrebnu pomoć i preuzeti povezane troškove.

Nesreća se odrazila i na tržište kapitala. Nakon objave vijesti, dionice MOL-a na Budimpeštanskoj burzi pale su za gotovo tri posto, spustivši se s dnevnog maksimuma od 3952 forinte na oko 3800 forinti.

Prema pisanju lokalnih medija, preliminarne informacije upućuju na to da je do eksplozije možda došlo na cjevovodu za pirogasni benzin unutar postrojenja MOL Petrolkemije, no službena potvrda uzroka još se čeka.

Kompleks u Tiszaújvárosu jedno je od ključnih industrijskih postrojenja MOL Grupe. Kompanija je u svibnju 2024. ondje pustila u rad poliolni kompleks vrijedan 1,3 milijarde eura, s godišnjim proizvodnim kapacitetom od oko 200 tisuća tona. Riječ je o najvećoj organskoj investiciji u povijesti kompanije.