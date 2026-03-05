Obavijesti

STABILAN RAST GOSPODARSTVA

Hrvati kupuju! Potrošnja porasla 34. mjesec zaredom

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Topli i sunčani petak doveo veliki broj kupaca na štandove Dolca Pod zidom i na Splavnici | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

U Hrvatskoj je u siječnju potrošnja u maloprodaji porasla već 34. mjesec zaredom na godišnjoj razini, što ukazuje na nastavak stabilnog rasta gospodarstva

Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je u četvrtak izvješće o prometu u trgovini na malo, koje pokazuje da je u siječnju, prema kalendarski prilagođenim podacima, potrošnja realno pala za 1,2 posto u odnosu na prethodni mjesec, dok je u odnosu na siječanj prošle godine porasla za 3,0 posto.

Tako je potrošnja u maloprodaji porasla već 34. mjesec zaredom na godišnjoj razini, ali sporije nego mjesec dana prije, kada je rast iznosio 4,8 posto.

Pritom je promet od trgovine na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima porastao za 6,1 posto, a promet neprehrambenim proizvodima za 5,4 posto. Promet motornim gorivima i mazivima pao je, pak, za 5,7 posto.

Nastavlja se stabilan rast gospodarstva

Kako je potrošnja najveća sastavnica bruto domaćeg proizvoda (BDP), rast prometa u trgovini na malo u siječnju ukazuje na nastavak stabilnog rasta gospodarstva i u prvom tromjesečju ove godine.

Nedavno je DZS objavio da je u posljednjem tromjesečju prošle godine bruto domaći proizvod (BDP) porastao 20. kvartal zaredom, za 3,6 posto na godišnjoj razini.

