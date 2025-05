Hrvati moraju istaknuti 'sidrene cijene': Izraelski model trebao bi pomoći potrošačima, ali...

S ciljem lakše usporedbe cijena i zaštite potrošača, trgovci imaju obvezu uz redovnu istaknuti i tzv. sidrenu cijenu, onu iz 2. svibnja, za brojne proizvode, od hrane, pića, kozmetike, sredstava za čišćenje, toaletnih potrepština te do proizvoda za kućanstvo. Obveza se odnosi na sve trgovce registrirane za maloprodaju na području Hrvatske, uključujući prodaju putem interneta ili na tržnicama - osim ako je riječ o OPG-ovima koji prodaju vlastite proizvode. Riječ je "izraelskome modelu" koji bi trebao omogućiti kvalitetnu usporedbu cijena kod raznih trgovaca. Obveza trgovaca svakodnevne objave ažuriranih cjenika na internetskim stranicama, i to u datotekama pogodnim za automatsku obradu i usporedbu, trebala bi omogućiti relativno jednostavnu izradu aplikacija za usporedbu cijena, na korist potrošača.

- Potrošači će moći vidjeti je li nekom proizvodu cijena ostala isti, je li rasla ili se snizila te će lakše donositi odluku o kupnju. Pomoglo je u Izraelu, Italiji, Grčkoj, Španjolskoj, onda bi trebalo i pod nas iako mi uvijek zabrljamo svaku izvedbu - kazala je Ana Knežević, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača. Što se aplikacija tiče, navodi kako će one malo značiti umirovljenicima i ljudima koji ne koriste pametne telefone, ali njima će ostati katalozi kako bi se mogli orijentirati kad su cijene u pitanju. Iako napominje kako nam to malo vrijedi kad trgovački lanci uglavnom imaju iste cijene. Navodi kako je svima jasno i očito da se trgovački lanci dogovaraju o cijenama. Nedavno je europarlamentarka Biljana Borzan predstavila istraživanje iz kojeg proizlazi da je kruh u Hrvatskoj poskupio čak 60 posto, što je 20 posto više od prosjeka u EU, a SDP-ova eurozastupnica upozorila je na problem "pohlepe u lancu zarade".

- Ne znam koji je razlog da kruh kod nas toliko poskupi kad imamo dovoljno žitarica koje izvozimo - navodi Knežević. Stava je da bi se Vlada, bez obzira na odluku o sidrenju cijena, trebala pozabaviti i apsurdnim rastom cijena hrane u Hrvatskoj te da bi u taj proces morali biti uključeni resori gospodarstva, poljoprivrede, financija, ali i Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja.

- Proizvođači mlijeka, primjerice, kažu da je otkupna cijena niska, a dok proizvod dođe do potrošača, cijena je previsoka. Znači da ima onih koji se u lancu natovare na cijenu, da proizvođač ne zaradi, a mi koji trebamo kupiti jedva to platimo. Konačno se treba riješiti to pitanje, to je posao Vlade, zato ih i plaćamo - poručila je Knežević. 