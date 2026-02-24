Hrvati ne vole razgovarati o novcu: Osjećaju sram, a čak 20% partnera ima tajni fond

Za mene je ovo natjecanje bilo vrlo zanimljivo i zabavno. Uz pomoć naše učiteljice i tima dobro smo se zabavili i naučili nešto što nam treba za cijeli život, kazala je Tena Mejak, učenica pazinske OŠ "Vladimir Nazor", nakon što je lani sa svojim timom pobijedila na Kvizu o novcu udruge Štedopis. Uz nju su se natjecali Cloe Bačić Špaček i Noa Fabris, a za kviz ih je pripremila učiteljica matematike i mentorica Karmen Rabar.

- Ponosna sam na naše učenike, njihov trud i timski rad. Osim što su stekli vrijedna znanja za budućnost, natjecanje im je donijelo i radost učenja - kazala je Karmen Rabar.

Vrijedne nagrade

Ovi su učenici među tisućama mladih natjecatelja iz cijele Hrvatske koji posljednjih nekoliko godina sudjeluju u sve popularnijem online kvizu udruge Štedopis. Dio je to dugogodišnjeg angažmana Štedopisa i osnivačice udruge Marine Ralašić na širenju financijske pismenosti među mladima. Kviz o novcu tradicionalno se provodi u sklopu Svjetskog i Europskog tjedna novca u ožujku. Ove godine kviz pod nazivom "Glasno o novcu" bit će idući četvrtak, 5. ožujka, preko platforme Kahoot!

Škole i nastavnici stignu prijaviti svoje učenike do srijede, 4. ožujka, u 16 sati, javljaju iz udruge Štedopis. Vrijedne nagrade za prva tri plasirana tima uključuju pametne ploče za škole, radionice financijske pismenosti te poklon-bonove.

Foto: Addiko bank

Tajni fond

A naziv ovogodišnje kampanje "Glasno o novcu", koja se provodi u organizaciji Addiko banke, inspiriran je istraživanjem koje je provela agencija MASMI među više od 500 ispitanika. Podaci su pokazali kako od deset građana samo četvero redovito razgovara o novcu s bližnjima, iako ih 61% smatra da bi, razgovarajući o financijama, donosili bolje odluke.

Čak sedam od deset hrvatskih građana na razgovor o novcu gleda kao na tabu te ga povezuje s osjećajima zavisti i srama. Razgovarati je često teško čak i bračnim partnerima. Čak polovica parova nije dogovorila zajednički pristup financijama prije braka ili suživota.

Više od trećine ispitanika, 38% priznalo je da prije početka zajedničkog života nisu niti bili upoznati s financijskom situacijom svojeg partnera. Oko 20% ispitanika iz ove skupine ima tajni fond i krije svoju potrošnju od partnera.

Iako mladi najčešće ističu roditelje kao osobe s kojima će najradije razgovarati o novcu, 41% roditelja otkriva da su djeca bila svjedoci svađa o novcu, a 47% kaže da su sami bili svjedoci roditeljskih svađa o novcu u djetinjstvu. S druge strane, samo 43% građana razgovaralo je sa svojim roditeljima o njihovim planovima za "treću dob", a 44% nije ih upoznato s primanjima i troškovima roditelja. Zbog toga je Addiko banka organizirala mnogobrojne aktivnosti kako bi podignula svijest sugrađana o važnosti razgovora o novcu.

Priručnik za nastavnike

Na podizanju financijske pismenosti mladih rade i studenti zagrebačkog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Pod vodstvom prof. dr. sc. Željke Milin Šipuš i doc. dr. sc. Matije Bašića, studenti Matematičkog odsjeka pripremili su sedam edukativnih scenarija i zadatke vezane za svakodnevne životne situacije. Njihove priručnike već dvije godine koriste nastavnici u osnovnim i srednjim školama. Nastavnici ističu kako učenici puno bolje reagiraju na gradivo ako im se prikaže kroz zanimljive teme poput financija. Učenici su imali prilike upoznati se s pretvaranjem valuta, štednjom, upravljanjem osobnim proračunom, inflacijom, otplatom kredita, obračunom plaća i mirovinskim osiguranjem.

Foto: PMF

- Primijetili smo da je financijska pismenost važna tema koja je nedovoljno zastupljena u cijelom društvu, ali posebno u obrazovnom sustavu. Mi matematičari koji se bavimo metodikom primjećujemo da je sve važnije povezivati matematiku s drugim područjima. Proceduralno znanje više nije toliko važno. Važno je snalaziti se u svakodnevnim situacijama i životnim izazovima - kazao nam je Matija Bašić.

Sve je povezano

Kako ističe, reakcije su bile sjajne.

- Čak su nas i spremačice pitale što to radimo. Primjećujemo i da su različiti ljudi počeli pokretati slične projekte. Prof. Šipušić i ja radimo ono što mislimo da je najbolje za nastavnike, no materijal još nije uključen u kurikulum i preporuke - dodaje Bašić.

Kvaliteta ovog priručnika u njegovoj je prilagodljivosti. Primjerice, u Dalmaciji se mnogo toga svodi na razvoj stavova - vježbanje ideja štednje, razgovori o budućnosti. Sve je vrlo povezano s matematikom, no važniji je razvoj kritičkog razmišljanja, koje je ključno u uspješnom nošenju s financijama - zaključuje Matija Bašić.