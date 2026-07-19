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BRZO SE PROŠIRIO

Pakao na francuskoj Rivijeri: Golemi požar prijeti kućama, stanovnici bježe pred vatrom

Piše HINA,
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Pakao na francuskoj Rivijeri: Golemi požar prijeti kućama, stanovnici bježe pred vatrom
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Foto: Manon Cruz
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Televizijske snimke prikazale su velike plamene kako se približavaju kućama na obroncima francuske Rivijere, dok se gusti crni dim dizao iznad borova i čempresa

Šumski požar koji je u nedjelju izbio na francuskoj sredozemnoj obali u blizini Frejusa proširio se na okolna područja, ugrozio kuće i prisilio na evakuaciju nekoliko zaseoka, izvijestila je u nedjelju agencija Reuters.  "Požar se iznimno brzo proširio u kontekstu toplinskog vala, ekstremne suše i snažnih vjetrova", rekao je lokalni prefekt Simon Babre. Vatra je do nedjelje navečer zahvatila oko 180 hektara površine, objavio je ured prefekta.

Televizijske snimke prikazale su velike plamene kako se približavaju kućama na obroncima francuske Rivijere, dok se gusti crni dim dizao iznad borova i čempresa. Željeznički promet između sredozemne luke Toulon i mjesta Les Arcs obustavljen je zbog požara.

Wildfire in France
Foto: Manon Cruz

Svjetska meteorološka organizacija (WMO) prošlog je mjeseca upozorila da će rekordno visoke temperature koje su krajem lipnja pogodile zapadnu Europu povećati opasnost od šumskih požara zbog nastavka visokih temperatura, vrlo niske vlažnosti zraka i suhe vegetacije.

Wildfire in France
Foto: Manon Cruz

Prema podacima Reutersova Climate Monitora, u mjestu Les Arcs, gdje je požar bjesnio, očekivala se prosječna najviša temperatura od 38 stupnjeva Celzijevih, što je 11,4 stupnja više od uobičajene najviše temperature za 19. srpnja u razdoblju od 1961. do 1990. godine.

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