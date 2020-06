Osim Hrvata koji su prijavljivali svoju mikrolokaciju iz koje su \u010duli i osjetili podhrtavanje, bilo je i onih koji su se \u0161alili na ra\u010dun toga kako ja\u010deg potresa nije neko vrijeme bilo...

Hrvati opet srušili EMSC: Jedni kažu da smo preosjetljivi, drugi bi samo 'pljuvali' po HDZ-u...

Jučer je Zagreb i okolicu pogodio potres od 3,1 po Richteru, a dobro znana aplikacija ponovno je postala mjesto okupljanja Hrvata. Neki su javili i da smo ponovno srušili servis

<p>Neki već skoro da su i zaboravili na aplikaciju LastQuake koju su prije par mjeseci instalirali na mobitelu, neki su je mislili deinstalirati jer im smeta što im dolazi obavijest za svaki i manji potres u blizini.</p><p>- Neke nisam ni osjetila, a navodno su bili. Više ne znam je li ljudi izmišljaju ili su preosjetljivi ili je stvarno bio potres - kazala nam je jedna čitateljica.</p><p>I onda, tek što smo se malo umirili, Zagreb i okolicu je jučer u popodnevnim satima ponovno pogodio potres, ovaj put jačine 3,1 stupanj po Richteru, izvijestila je Seizmološka služba.</p><p>EMSC je isprve javio da je potres koji je pogodio Zagreb iznosio 2,8 stupnjeva, a nešto kasnije promijenili su na 2,9 Richtera.</p><p>I tako je dobro znana aplikacija ponovno postala mjesto okupljanja Hrvata, a neki su javili i da smo ponovno srušili servis, a komentara je na kraju dana bilo preko 1500. A kad se to dogodi, Hrvati već otprije znaju da dotični Fred radi na sustavu kako bi ga ponovno pokrenuo.</p><p>Osim Hrvata koji su prijavljivali svoju mikrolokaciju iz koje su čuli i osjetili podhrtavanje, bilo je i onih koji su se šalili na račun toga kako jačeg potresa nije neko vrijeme bilo...</p><p>Jedni su drugima preko aplikacije spočitavali da pretjeruju i da su preosjetljivi, a drugi su iskoristili priliku kako bi 'popljuvali' HDZ. Ima nas svakakvih...</p><h2>Markuševčani nakon novog potresa: 'Srce mi je bilo u peti, mislila sam da je kao onaj prvi'</h2><p>Novi jači potres od 3,1 Richtera pogodio je danas Zagreb, a epicentar mu je bio kod Markuševca, čiji stanovnici kažu da se činio puno jačim od 3 Richtera te da ga je pratila strašna tutnjava.</p><p>Obitelji Krhen iz sela pokraj Markuševca veliki potres 22. ožujka u potpunosti je uništio kuću. Još od potresa uređuju kontejner u dvorištu kako bi se u njega mogli preseliti, a upravo su prenosili neke stvari kada ih je zateklo i današnje podrhtavanje.</p><p>- Bila sam sa sinom u kontejneru, počelo je tresti i tutnjati, ostali smo zapanjeni i u šoku. Da sam bila u staroj kući vjerojatno bih se onesvijestila - rekla je majka <strong>Suzana Krhen.</strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Priznaje kako u obitelji uopće ne spavaju i da su stalno napeti, a svaki potres donosi nova oštećenja. </p><p>- Upravo sam mela žbuku s poda koja je pala nakon ovog podrhtavanja - dodala je Suzana. Kaže kako je baš neki dan pričala s kolegicom na poslu kako nekoliko dana nisu osjetili pa su se svi počeli opuštati.</p><p>- Ali nema za nas opuštanja - dodala je. Priznaje kako se građani Markuševca osjećaju sasvim odsječeni od svijeta.</p><p>-Sada je predizborno vrijeme, ali čak ni sada nas nitko ne posjećuje pa barem da nam lažu - kaže. Objašnjava i kako joj susjede pričaju da se djeca boje. Boji se za posljedice koje će potres ostaviti na psihu djece i starijih. </p><p>Da se potres osjetio i u Markuševcu, potvrdila je članica ondašnjeg Mjesnog odbora.</p><p>- Mislila sam da je potres bio kao onaj prvi, srce mi je bilo u peti, izašla sam van jer sam strahovala biti u kući - rekla je <strong>Mira Jordanić </strong>(64).</p><p>Mirina kuća više nije "opasna po život", sobe su uspjeli sanirati i napokon se obitelj vratila svojim krevetima, ali konstantno strahuju od novih podrhtavanja.</p><p>- Nekad u jednom danu osjetimo tri podrhtavanja pa tjedan dana ništa, svi imamo aplikaciju i pratimo što se događa, strašno - kaže gospođa Mira.</p><p>Dodaje kako novi potres nije ostavio nove štete na kući, ali se svejedno nije usuđivala boraviti unutra.</p><p>- Otišla sam kositi travu samo da nisam unutra - priznaje. Ništa manje strašno nije bilo niti u Čučerju. </p><p>- U vrijeme potresa sam bila u svojoj kući koja ima crvenu zastavicu i taj me trenutak podsjetio na dan velikog potresa, rekla je Vesna, stanovnica Čučerja čija je kuća u potpunosti stradala u potresu.</p><p>Vesna s obitelji još od potresa živi u iznajmljenom stanu, a staroj kući se stalno vraća jer je u dvorištu zasadila vrt, a dio su počeli obnavljati. U obnovi im pomažu prijatelji.</p><p>-Teško nam je u stanu, nismo na to navikli, volimo se vratiti u svoj dom iako je pod crvenom zastavicom - priznaje Vesna. Dodaje kako svako podrhtavanje na kući donosi nova oštećenja.</p><p>- Neka smo samo živi i zdravi - zaključuje skromno. </p><p>Da su ljudi u okolici Zagreba već naučili na potrese rekao nam je <strong>Krešimir Kompesak</strong>, predsjednik Vijeća gradske četvrti Podsljeme. Sretan je što ovoga puta nije došlo do velikih razaranja kao za potresa 22. ožujka, ali kaže da su ljudi u konstantnoj panici.</p><p>-Ovo nam je već tisućiti potres i ljudi se boje. Potres je bio kratak, ali čula se ogromna tutnjava i ljudi su izlazili van iz svojih kuća. Da ste bili na cesti za vrijeme podrhtavanja ne biste vjerovali kakav je to zvuk - objašnjava.</p><p>Kompesak kaže kako u Šestinama nije bilo oštećenja, ali dodaje da je građanima dosta i da psihički teško podnose situaciju jer su u stalnom strahu.</p><p>- Moje dijete ima dvije godine, u trenu podrhtavanja sve je bacila na pod i vikala: "Potjes, potjes."</p><p>Kompesak dodaje i kako mu je žao što se ljude nije više informiralo o ponašanju prilikom potresa potresa.</p><p>- Ljudi nisu spremni, uplaše se, trče van iz kuća. Treba nam više reklama na TV-u, više obavijesti, treba ljude pripremiti na takve stvari - zaključuje.</p>