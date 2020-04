Hrvati opet srušili EMSC: 'Ma kupit ćemo vam novi server!'

Europski mediteranski seizmološki centar (EMSC) na Twitteru javlja kako su Hrvati opet uspjeli srušiti njihov server zbog mnogobrojnih dojava o potresu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Zagreb se jutros opet tresao, i to magnitudom 3.2 po Richteru, osjećaj je bio vrlo nelagodan, a Hrvati su još jednom masovno nahrlili na aplikaciju EMSC-a kako bi prijavili potres.

- Ispričavamo se brojnim korisnicima u Zagrebu, ali naši serveri još jednom nisu mogli podnijeti količinu prometa nakon jutrošnjeg potresa. Žao nam i je i Fred radi na tome - objavili su iz EMSC-a.

To all our (numerous) users in #Zagreb area, we're sorry but again our servers could not cope with the traffic generated by the latest M3.5 aftershock.

We apologize for this

PS: Fred is on it! — EMSC (@LastQuake) April 23, 2020

Podrška Fredu koji popravlja servere

Hrvati nisu zamjerili EMSC-u zbog pada servera već su se fokusirali na Freda koji ih popravlja. Pišu mu da se drži i da ćemo mu poslati ćevape, pozivaju ga da dođe u Zagreb i da ćemo mu dati ključeve grada.

Fred,come to Zagreb, we'll give you keys to the city. — Dani Yell🇭🇷 (@Danijel11417300) April 23, 2020

We're sorry, Fred!



(Can we send you some booze or some ćevapi to make up for all the work we've been making for you this month?) — Iva T (@Iva_T) April 23, 2020

Sorry, but we still need him here 😉 https://t.co/NEvkbCXBNp — EMSC (@LastQuake) April 23, 2020

Go Fred✌️😎🇭🇷 Croatia will send you another server✌️ — Kreshimir (@shokre_hrvoje) April 23, 2020

Fred you deserve a raise! Good luck, you can do it! — nina (@moonstears05) April 23, 2020

Tema: Hrvatska