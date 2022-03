Hrvati plaćaju najskuplji benzin u cijeloj regiji: I Mađari i Slovenci plaćaju manje po litri

Crno more je postalo opasna zona i vozarine su porasle dva i pol puta, osiguranje je skuplje, to je dovelo do ovog što sad gledamo. Ovaj put nije burza kriva, krive su ove nesretne aktivnosti. A ako se dogodi i prekid cjevovodne opskrbe, ići ćemo pješke, pojasnio je poskupljenje cijena naftni stručnjak Davor Štern. Naime, val poskupljenja goriva zahvatilo je cijelu Europu. Ponajviše zbog sukoba u Ukrajini.

Brojne vlade, među njima i hrvatska, su zamrznule cijene, a najoštriji je bio mađarski premijer Viktor Orban, koji je zamrznuo cijene goriva, ali i osnovnih prehrambenih namirnica, energije te kamate na hipotekarne kredite. Grubo gledajući, države istočno od nas plaćaju jeftinije gorivo od nas, dok one na zapadu nešto skuplje.

- Ako je danas barel 125 do 130 dolara, a cijena je 12 kuna, onda bi s barelom od 200 dolara litra mogla skočiti na 16 kuna - pojasnio je Štern. Hrvatska

Cijena za litru dizela je 12,53 kune, dok za litru benzina trebamo odvojiti 12,19 kuna.

Srbija

Istočni susjedi za litru benzina moraju izdvojiti 10,97 kuna, a za litru dizela moraju izdvojiti 11,48 kuna.

BiH

Ako ćete u BiH kupovati gorivo za litru benzina platit ćete 10.14 kuna, dok za litru dizela 10.07 kuna.

Mađarska

Orban je do izbora zamrznuo litru dizela na 9,41 kunu, dok litru benzina plaćaju 9,17 kuna.

Slovenija

Zapadni susjedi litru dizela plaćaju 12,64 kuna, a za litru benzina moraju platiti 11,83 kuna. Što je manje nego kod nas.