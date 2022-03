Ćorić o gorivu: Mjere koje smo donijeli ne mogu utjecati na globalne uvjete i prosjek cijene

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić u utorak je u Karlovcu prilikom posjete sjedišta i proizvodnih pogona Heinekena Hrvatska, jednog od predvodnika na području održivog poslovanja i zelene tranzicije u zemlji odgovarajući na pitanje novinara o mogućem daljnjem rastu cijena goriva kazao da su setom mjera ublažili veliki rast cijena na globalnom tržištu, no ne mogu utjecati na globalne uvjete i prosjek cijene, koje će određivati cijene od sljedećeg utorka, a ono što mogu jest da, kada za to dođe potreba, dodatnim mjerama utječu na očuvanje životnog standarda građana.

– Moramo razumjeti činjenicu da ovo što se događa, ne samo na tržištu goriva, nafte i naftnih derivata već i na plinskom tržištu i električne energije, posljedica izvanrednih okolnosti, prije svega na Istoku Europe, ruske agresije na Ukrajinu koja je sva tržišta dovela do usijanja - kazao je Ćorić, dodajući da vjeruju da će to smiriti u narednom razdoblju, da će ratna stradanja i patnja ukrajinskog naroda prestati, te samim time i ekonomski učinci koji će smirivanjem energetskog tržišta imati u cijeloj Europi.

Na pitanje kako će poskupljenja utjecati na standard građana Ćorić je kazao da povećanje cijene struje, plina, nafte odražava se na svaki proizvodni proces jer počiva dijelom na energentima i zbog toga je nemoguće da se ovo povećanje ne odrazi na cijene ostalih dobara i usluga, te podsjetio da je zbog toga Vlada setom mjera išla sa smanjenjem PDV-a na čitav niz dobara i usluga, isporuku plina, te dijela segmente hrane. Kazao je da će ovaj rast cijena energenata imati učinak, a inflacija koju ćemo ove godine osjetiti će biti nešto viša nego što je bila prošle godine, no vjeruje da će smirivanje situacije u Ukrajini dovesti i do smirivanje inflacije. Ustvrdio je da će ova situacija utjecati na životni standard svakog pojedinca, te da mu kupovna moć pada što je inflacija veća.

– To se nažalost u ovom trenutku ne može izbjeći, a ono što možemo učiniti je utjecati našim mjerama da to umanjenje životnog standarda bude što je moguće manje - kazao je ministar.

Upitan hoće li država i na koji način pomoći tvrtki Đuro Đaković TEP s obzirom da je vlasnik tvrtke na listi sankcija ministar je kazao da kontakti s tvrtkom postoje već neko vrijeme i vjeruje da će se pronaći rješenje.

– Đuro Đaković TEP je firma koja postoji desetljećima, mijenjala je vlasnike kroz vrijeme, zapravo je žrtva okolnosti, odnosno činjenice da je vlasnik u ovom trenutku osoba koja je na listi za sankcije. Mi duboko vjerujemo u to da jedna firma koja zapošljava 860 radnika, posebice iz područja koje ionako nije na istoj razini ekonomskog razvoja Hrvatske, a to je područje Slavonskog Broda i Brodsko posavske županije, da moramo tome priči s posebnom pažnjom upravo zbog toga i pokušavamo iznaći rješenje da tu ne dođe do obustave proizvodnje. - kazao je ministar. Upitan da komentira raspravu o zabrani dobave plina iz Rusije koja se vodi u pojedinim forumima i trebalo bi biti u Europskom vijeću, Ćorić je kazao.

– RH će zauzeti stav koji će zauzeti većina članica EU-e, a ono što je naša dobra okolnost za razliku od dobrog dijela europskih zemalja je činjenica da Hrvatska posjeduje alternativni pravac dobave, to je LNG terminal na otoku Krku i upravo zbog toga udar koji bi mogao uslijed ovog ekonomski vrlo negativnog scenarija na RH bi trebao biti manji nego na najveću većinu europskih ekonomija. - kazao je Ćorić dodajući da je činjenica da europska ekonomija ne može u kratkom roku nadoknaditi izostanak plina koji dolazi iz Rusije putem sjevernog toka 1.

Na pitanje da li je turistička sezona ugrožena kazao je da će ona ovisiti o tome kako će se i na koji način odvijati stvari u Ukrajini.

Na pitanje da li je uhićen i da li bi na mjestu ministra Aladrovića postupio kao on Ćorić je kazao da ga je jutros susreo dva puta kazao je da bi u potpunosti postupio isto kao on i ima njegovu punu podršku, komentirajući da je sjajan ministar koji je napravio jako puno. Komentirao je i imenovanja ministra Paladina kazujući da ima zavidnu karijeru, zna da je sudjeluje u nekim projektima s ruskim partnerima, međutim da to ne znači da g. Paladina prije nego što je počeo obnašati dužnost ministra treba biti zbog toga osuđen u negativno konotiran.

– Zbog čega, da li netko vidi išta problematično, ja ne i zbog toga mu dajem punu potporu - zaključio je Ćorić.

– Drago mi je vidjeti kako kompanija globalne prisutnosti poput Heinekena u Hrvatskoj može funkcionirati na najbolji mogući način u dobroj suradnji s lokalnom zajednicom, Gradom Karlovcem, isto tako i s Karlovačkom Županijom. Danas sam ovdje vidio ono što Hrvatskoj definitivno treba. Ovdje govorimo o industriji pića, no logika za sve naše industrijske mora biti ista, zelena tranzicija, digitalizacija poslovanja, prelazak na kružno gospodarstvo, sve je to ono što nam je Heineken Hrvatska danas prikazao kroz proizvodni proces kroz koji smo prošli. - kazao je ministra Ćorić nakon obilaska pivovare u Karlovcu gdje je se pratnji domaćina predsjednice Uprave Marta Bulhak i direktora Sektora lanca opskrbe Alberta Terzia obišao sve ključne dionice proizvodnje na kojim su mu stručnjaci zaduženi za pojedini segment procesa proizvodnje piva predstavili proces proizvodnje.

Osim prezentacije i demonstracije nastanka piva od varionice do punionice, ministar je obišao energanu i zeleno skladište gotovih proizvoda energetskog certifikata A+. Upravo na tim lokacijama ponajviše do izražaja dolazi snažna usmjerenost kompanije na održivo poslovanje te smanjenje negativnog utjecaja na okoliš i klimatske promjene.

- Niz godina slijedimo našu strategiju održivog poslovanja jer želimo pomoći u rješavanju sve većeg pitanja za zaštitu okoliša. U proteklih deset godina smo u naše zelene projekte uložili 10 milijuna eura, Na tom putu imamo veliku podršku zaposlenika, potrošača, lokalne zajednice i drugih dionika. - kazala je Marta Bulhak, predsjednica Uprave Heinekena Hrvatska.