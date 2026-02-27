Hrvati se ne odriču cigareta, broj pušača čak je i porastao

Istraživanje o konzumaciji duhanskih i srodnih proizvoda, koje su magazin JaTrgovac i agencija Hendal, pokazalo je da oko trećine odrasle hrvatske populacije konzumira duhanske proizvode te je njihov broj u zadnje tri godine narastao s 33 posto u 2023. na 36 posto u ovoj godini.

Najpopularniji duhanski proizvod su cigarete koje konzumira 71 posto potrošača, pokazalo je istraživanje. Uređaje nove generacije (IQOS, glo i dr.) koristi svaki peti potrošač - ove je godine njihov udio na 20 posto, a najviše su poklonika imali 2023. godine (22 posto). Duhan za motanje u promatranom je periodu snažno pao te se u zadnje dvije godine stabilizirao na 19 posto udjela - u 2023. je imao 31 posto, a u 2024. ukupno 24 posto udjela. Pale su i električne cigarete koje su 2023. bile na 18 posto, potom su dvije godine zaredom bile na 13 posto da bi u ovogodišnjem istraživanju pale na 10 posto udjela u broju potrošača.

Istraživanje je pokazalo da su najčešće mjesto kupnje kiosci s udjelom od 61 posto, što je isto kao lani, ali ipak manje od 65 posto koliko su imali u 2023. godini. Na benzinskim postajama duhanske proizvode kupuje 41 posto potrošača, što je slično u svim godinama s izuzetkom 2024. kada je ovaj format imao svega 29 posto udjela. U lokalnoj, kvartovskoj trgovini duhanske i srodne proizvode kupuje 19 posto korisnika, što je značajan pad s 31 posto iz prošle godine, no ovaj format je bilježio dosta velike fluktuacije i u prethodnim godinama (2023. udio je bio 25 posto, a 2024. ukupno 20 posto).

Da ove proizvode kupuje u specijaliziranoj trgovini, odnosno tobacco shopu, navodi 11 posto korisnika, čime je zaustavljen višegodišnji pad (2023. udio je bio 18 posto, u 2024. je pao na 12 posto, a u 2025. na 9 posto), navodi se u priopćenju JaTrgovca.

Udio crnog tržišta isto kao i lani

- Udio crnog tržišta je ostao isti kao i u prošloj godini, na ukupno pet posto, što je dobar znak jer je u 2023. godini duhanske proizvode na ilegalnom tržištu kupovalo 12 poto, a 2024. ukupno 10 posto korisnika kategorije - ističe se u priopćenju.

Istraživanje je pokazalo i da je udio potrošača koji na duhanske i srodne proizvode mjesečno troše do 30 eura u kontinuiranom padu - u 2023. bio je 44 posto, u 2024. je smanjen na 33 posto, u 2025. je blago rastao na 36 posto, a ove godine je osjetno pao na 30 posto.

Iznos do 70 eura dovoljan je za 38 posto potrošača, slično kao i lani kada ih je bilo 36 posto, ali manje u odnosu na 48 posto u 2024. godini.

Međutim, broj potrošača koji troše veći iznos, do 140 eura, u zadnje je četiri godine značajno narastao - u 2023. i 2024. bio je na 15 posto, lani 20 posto, a ove godine je poskočio na 27 posto. Više od tog iznosa mjesečno izdvaja pet posto korisnika - lani ih je bilo osam posto, u 2024. četiri posto, a u 2023. tri posto.

Rezultati istraživanja su pokazali da 59 posto konzumenata navodi kako poskupljenja ne utječu na iznos koji planiraju potrošiti na duhanske proizvode, dok je četiri posto onih koji će trošiti više za ovu kategoriju.

Istraživanje su tijekom siječnja proveli magazin Ja Trgovac i agencija Hendal na nacionalno reprezentativnom uzorku građana Republike Hrvatske starijih od 18 godina.